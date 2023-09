Partidazo en Brasil: Internacional y Fluminense empataron 2 a 2

A pesar del gol, la primera mitad fue un ida y vuelta. Hubo un gol anulado por offside de Valencia y Rochet se volvió a lucir frente a Keno. El defensor del elenco local Samuel Xavier vio la segunda amarilla tras una fuerte entrada a Valencia y lo dejó con 10 jugadores. Antes del cierre de la primera etapa, el equipo colorado empató el juego. Hugo Mallo conectó un centro desde la izquierda y puso el 1-1. El VAR intervino y convalidó el tanto después de confirmar que el central no estaba en offside. Mucha paridad en el Maracaná.

En el complemento, de entrada Mercado puso de cabeza el 2-1 para el equipo de Porto Alegre. No obstante, el VAR invalidó el gol por una mano del ex River. El equipo de Fernando Diniz no pudo resguardar el resultado y la visita lo dio vuelta. Con paciencia, el conjunto de Coudet hizo circular la pelota y profundizó con Mauricio que habilitó a Alan Patrick y con fuerte disparo puso en ventaja a Inter. Marcelo intentó empatar el juego, pero su tiro tocó la red del lado que no suma. Un minuto después, desde un córner, Keno cabeceó y la bajó para que Germán Cano, otra vez de primera, firme su doblete e iguale el encuentro. Partidazo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense e Inter que se sacaron chispas, pero todo se definirá en el Beira-Rio en una semana.

Fuente: TyC Sports