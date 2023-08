Papá, estudiante y héroe: quién es el trenquelauquense que le dio la victoria histórica a San Martín 

"Llegamos a las seis de la mañana y algo se pudo dormir. Intenté descansar en el viaje... la verdad es que recibí muchos mensajes, gente que es parte de mi recorrido futbolístico y también me escribió. Llegar a donde estoy ahora me pone contento. A la larga, si uno trabaja y se esfuerza los resultados llegan", expresa el protagonista en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.

sdfsfs.jpg Alexis y su familia.

Al de los hinchas y familiares se sumó también el afecto de la gente de su ciudad, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Una pasión que heredó de su papá y que decidió explotarla primero en el club de barrio, con sus amigos de la infancia, y después en Ferro de Trenque Lauquen. Su popularidad en su tierra natal es igual que la del exatleta Germán Lauro y el exfutbolista Ernesto "El Tecla" Farías. "Me escribió mucha gente, otros se comunicaron con mi familia porque no tenían mi número. Todos estaban muy contentos y muy emocionados", cuenta

Tampoco faltaron los mensajes de los colegas de la redonda. Alexis pasó por nueve clubes antes de arribar a Concepción, conoce a fondo el ascenso y el sacrificio que hay que hacer para sobrevivir en él. Pasó por Defensores de Belgrano, El Porvenir, All Boys Brown de Adrogué, Temperley y Deportivo Riestra, entre otros, aunque reconoce que su etapa más dura fue cuando jugó en la Primera D, la quinta y última categoría para los clubes directamente afiliados a la AFA.

Alexis hizo inferiores en Racing e Independiente, pero tuvo que marcharse de ambos clubes porque no tenía lugar en la pensión. También jugó algunos partidos de Reserva en Tigre.

"A lo largo de mi carrera pasé muchos momentos difíciles. Pasar de un club a otro, bajar de categoría. En el fútbol de ascenso la realidad es otra, a muchos nos toca jugar y trabajar en otra cosa. Yo daba clases de gimnasia en una plaza para poder mantenerme. Trabajar no lo veo mal, es algo digno. Hoy, en este momento de mi vida, creo que los esfuerzos que he hecho me han dado resultados y se han visto reflejados en mi camino. A veces no entiende al hincha cuando se enoja porque el equipo pierde y trata de ponerse en su lugar, pero fuera del fútbol hay un recorrido y esfuerzo enorme por parte de uno. La gente no se da cuenta de eso", reflexiona.

Alexis dice que su paso por El Porvenir hizo un clic en su vida, tanto en lo deportivo como en lo personal. De hecho, asegura que esa experiencia "cambió su carrera, porque empecé a crecer de a poco y a paso firme, escalando categorías hasta llegar a donde estoy hoy". Al mismo tiempo decidió empezar a formarse por afuera: estudió la tecnicatura de Educación Física y Deporte, y ahora, mientras intenta ganarse un lugar en el equipo de César Monasterio, se forma como asesor y director deportivo: "El jugador de fútbol debe tener un plan B. Intento ocupar el tiempo fuera del fútbol en lo que voy a ser el día de mañana, después de dejar las canchas. También considero el estudiar como un cable a tierra. Te hace bajar la intensidad que vivo con el fútbol".

Quien también es su cable a tierra es Tati, su esposa. Ella lo acompaña donde sea, de hecho es su compañera en su nueva vida en San Juan. Ambos están esperando su primer hijo, he aquí la razón del gesto del chupete en el golazo ante el Bicho de la Paternal. "Fue dedicado a mi mujer. Estamos transitando un camino lindo y estoy muy agradecido con ella, que se banca todo. Todavía no sabemos si nace en San Juan o Buenos Aires, en esa fecha ojalá que estemos jugando una final o ascendiendo".

Tarde soñada en el Gigante de Alberto

Alexis sueña despierto. El gol que marcó ayer ante Argentinos, tras un pase filtrado y una definición que dejó atónito al arquero Arias, quedará grabado para siembre en su retina. "Tenía espacio para controlar bien y definir. Tuve la tranquilidad que necesitaba, porque me tome unos segundos para esperar a que el arquero eligiera un palo. La cancha se quedó en silencio porque habrán dicho `este no define más`. Lo bueno es que pude definir y convertir para el triunfo del equipo, que es lo que importa".

La camiseta del gol quedó en la utilería. Después del partido con San Telmo (domingo próximo), me la dejo.

Y ahora se viene San Lorenzo y la chance de seguir haciendo historia en Copa Argentina: "Es otra linda medida, es otro club de Primera División. Eso nos marcará para qué estamos. Se vienen partidos importantes también en la Primera Nacional, con el objetivo de estar más arriba en la tabla. El triunfo ante Argentinos es un envión importante para lo que viene".