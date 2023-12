"Pancho" Martínez: lo que le sorprendió de San Martín, el legado maradoniano que intentará replicar en San Juan y más

-Veníamos charlando desde hace unos cuantos días. Por la situación del país se demoró un poquito en concretar. Pero se pudo dar. Para mí es un momento por demás importante en mi carrera. San Martín es un grande de la provincia, es "el representante" de San Juan. Se merece estar en un lugar superior y vamos a intentar estar a la altura, cumplir con las expectativas. Estoy agradecido a la institución por haberse fijado en nosotros. Para nosotros, por el cuerpo técnico, estar en San Martín es motivo de crecimiento. Ir a una institución de los pergaminos de San Martín es muy importante.

-Si hablamos de objetivos, está claro que volver a Primera es lo que quieren todos...

-San Martín es una institución grande, de calidad e identidad. Tiene estructura para estar en Primer División, además está el deseo de poder volver. Creo que como club está preparado. Ojalá podamos concretarlo. Necesitamos un equipo de grandes futbolistas, que estén detrás del escudo y representen el sentimiento del hincha, que para mí es lo más importante. Al escudo hay que respetarlo y representarlo.

-Después del gancho, el armado del plantel, ¿cómo se trabaja y piensa el equipo de la próxima temporada a la distancia?

-Estamos en contacto permanente con los dirigentes. Hoy la distancia no es un impedimento para sumar refuerzos. Hoy tenemos herramientas que te permiten acceder a la información y a todo aquello que le interese y sirva a San Martín. A través de ellas también podes charlar con representantes y futbolistas. Pero sí, la parte más importante y determinante es la del armado rápido del plantel. Todos sabemos que en el fútbol mandan los resultados, que es lo que gobierna, y para eso se necesita armar un buen plantel. Después hay que armar el equipo, el once titular. Tenemos cuatro semanas y días para hacerlo; tenemos que tener eficacia para no equivocarnos y tener los resultados rápidos.

-¿Cuál es el plan para el nuevo San Martín, cantidad de refuerzos e importancia de los pibes del club?

-A los chicos del club los tengo visto. Pero para mí siempre son dos jugadores por puesto. La idea es que no sean muchos para darle posibilidades a los chicos de la cantera, que se vayan ganando un lugar; los que estén mejor van a jugar. Tener una gran cantidad de futbolistas es contraproducente. No hay mucha competencia y los partidos son de semana a semana. Tenemos viajes, pero te permiten recuperarte; no hay tanto calendario ajustado. Para mí hay que tener dos por puesto y primero, echar mano a los chicos del club, darle posibilidades. Segundo, la calidad de trabajo se ve mejor cuando no tenes muchos futbolistas en el mismo lugar.

-Hay puestos que urgen refuerzos, por ejemplo el del arco...

-Estamos manejando algunas opciones, no es nada sencillo porque es un puesto determinante. Matías Borgogno tiene buenos antecedentes y si bien volvió a Vélez, está la posibilidad de evaluarlo. También se quedó Federico Bonansea, a quien también tenemos que evaluar ante la salida de Mariano Monllor.

-¿Qué tan difícil es armar un plantel de Primera Nacional, en medio de contexto económico desfavorable?

-El mercado en la Primera Nacional siempre es complicado, pero viene complicándose cada vez más. Es dificultoso, primero porque son 38 equipos en la categoría y 28 en Primera, entonces necesitas de una gran cantidad de futbolistas para incorporar en todos los clubes. A eso hay que sumarle la economía del país y la salida de los jugadores al fútbol cercano como el de Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Pero es un problema que tienen todas las instituciones, que no son responsables de la problemática económica. Pero es cierto que nuestra moneda es inestable y que los chicos quieren buscar un mejor futuro. Pero San Martín es un equipo grande y los futbolistas quieren ir. Hay que esperar un poquito más y no apresurarnos. No es incorporar por incorporar. Ojalá podamos acertar con los futbolistas.

Lo que me preocupa es el tiempo que tengo para armar el once, más que un plantel Lo que me preocupa es el tiempo que tengo para armar el once, más que un plantel

-¿Cómo palpita su regreso oficial a Concepción después de tantos años?

-Les decía a los dirigentes cuando nos prestaron la cancha, estando yo en Alvarado, que me encontré con una institución nueva. No era para mí el mismo club en el que estuve en 2002. San Martín es una institución distinta, con un estadio de Primera División, un campo de entrenamiento que está a la altura de los equipos de Primera, con utilería, gimnasio; además de su desarrollo en áreas como el fútbol juvenil, con predio propio. El crecimiento institucional del club es maravilloso y gratificante. Da gusto ver un crecimiento como el de San Martín. Es un grande de San Juan que estuvo en Primera y que está preparado estructuralmente para volver.

sadas.jpg

-¿Cuánto de Diego Maradona habrá en su tarea en San Martín?

-Siempre digo que fue la persona más influyente para mí. Yo todavía no caigo de que tuve la suerte de compartir cuerpo técnico con él. De él aprendí muchísimas cosas, algunas que son intransferibles; solamente tenés que ser Diego para transmitir esa pasión y emoción... La cara de los futbolistas, lo que generaba e impactaba una charla de él. Pero hay cosas que sí aprendí de él, el buen clima de trabajo, donde todos respetábamos a todos y éramos todos iguales. Para él, todos éramos importantes, desde el que abría la puerta del club hasta el último que se iba. Encontré en Diego una persona humilde, que respetaba a todos los que trabajábamos diariamente, y eso sí busco trasladar a los futbolistas, ahora en San Juan. Eso lo enaltecía.

-Para cerrar, ¿qué le diría al hincha sobre el San Martín que se viene?

-El hincha tiene una cultura propia y un gusto futbolístico. Nosotros vamos a aportar la idea que juego desarrollarán los futbolistas. Pero como todos dicen, buscamos un equipo rápido e intenso, que sepa resolver las situaciones de juego que se van presentando. No tengo un modelo definido, pero sí me gustan los jugadores con características de velocidad, dinámica y técnica, de ataque y repliegue rápido. Pero por sobre todo, es importante que los futbolistas estén al servicio del equipo. Vamos en busca del equipo que represente a San Martín y a la provincia.