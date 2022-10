Ortigoza anunció que dejará de jugar al fútbol

“Hoy hablé con Rubén (Insua) y le comenté que me iba a retirar del fútbol profesional. Estoy contento y triste porque dejo de hacer lo que más amo que es jugar a la pelota. Al plantel se los dije después del entrenador”, comenzó Orti, ganador de la Copa Libertadores 2014 con el Cuervo.

Y añadió entre lágrimas: “Siento que es el momento, es una etapa que se cumple. Cuando volví creía que el club me necesitaba y yo sentía que podía ayudar desde el vestuario. Vine en un momento complicado para San Lorenzo, pero hoy estamos bien y siento que tengo que dar un paso al costado”.

A su vez, el volante sostuvo: "Siento que me retiro feliz, jugando. El partido contra Vélez fue muy emocionante, el clásico contra Huracán también. El equipo levantó, hay un grupo formado y la gente se siente identificada”.

Con respecto a su futuro, Ortigoza manifestó: “En la política no me voy a meter porque no corresponde que me meta hoy. Con San Lorenzo voy a estar ligado toda la vida. Si en un futuro me llaman para mostrarme un proyecto que me interesa y que ayude al club entonces voy a estar. Siempre respetando el lugar donde el hincha me quiera".