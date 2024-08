Noah Lyles, de la infracción al escándalo en los Juegos Olímpicos: lo sacaron en silla de rueda

Cada día es una historia nueva. Los Juegos Olímpicos tiene todo el tiempo resultados deportivos, pero también momentos que son escándalo . No le esquivó el caso a Noah Lyles , el atleta estadounidense que cometió una grave infracción y podría ser sancionado después de haberse colgado la medalla de bronce en los 200 metros.

“Tengo Covid. Di positivo el martes por la mañana a eso de las 5 de la mañana. Me desperté en mitad de la noche con escalofríos y dolores de garganta, que eran muchos de los síntomas que había tenido justo antes", explicó.

"Hicimos la prueba, el resultado fue positivo y rápidamente nos pusimos en cuarentena en un hotel cerca de la Villa (Olímpica). Intentaron que tomara toda la medicación que podíamos legalmente para asegurarnos de que mi cuerpo pudiera mantener el impulso", agregó.

Si bien el Comité Olímpico Internacional (COI) todavía no se pronunció al respecto, Lyles podría recibir una dura sanción teniendo en cuenta los rigurosos protocolos de la competencia.

"Intentábamos mantenerlo en secreto. Las personas que lo sabían eran el personal médico, el entrenador y mi madre. No queríamos que todo el mundo entrara en pánico, queríamos que pudieran competir. Queríamos que esto fuera lo más libre posible. Soy competitivo. ¿Por qué ibas a darles una ventaja sobre ti?", cerró.

OTRO MOMENTO ESCÁNDALO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS FUE LO DE GONZALO PEILLAT:

"Que la sigan chu....": la reacción de Peillat tras gritar el gol contra Los Leones

Peillat habló con la TV Pública y también se refirió a la polémica y a los comentarios que recibe en redes por haber cambiado a Argentina por Alemania: "Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores", explicó.

Luego, agregó: "Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".