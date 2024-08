No se rinde: Cholo Simeone quiere a otro campeón del mundo para el Atlético Madrid

Redes El Atlético Madrid presentó a Julián Álvarez de una manera muy particular y le sacó una sonrisa a más de uno

image.png

Si bien no hay una información oficial, los medios españoles afirmaron que desde la CD del Atlético se contactaron con el entorno del futbolista, que tiene contrato hasta 2027 y gana 25 millones de euros al año. El Colchonero no es el primer equipo europeo que piensa en Kanté: West Ham también lo había buscado, pero la posición del Al Ittihad -el exequipo de Gallardo- es clara, y no piensan negociarlo.

Sin priorizar lo económico y con un largo contrato por delante, pareciera ser una tarea casi imposible para la dirigencia del Atlético lograr sacar a Kanté del Ittihad, por lo que Simeone deberá buscar un mediocampista en otro lado.

Ya es jugador del Cholo Simeone: Atlético Madrid presentó a Julián Álvarez

Finalmente este lunes el Atlético Madrid confirmó al delantero argentino Julián Álvarez como refuerzo. El anuncio fue a través de las redes sociales con un gesto divertido y fuera de lo común que le sacó una sonrisa a más de uno.

En la red social X oficializaron la contratación de Álvarez con un posteo en el que se ve un dibujo del Hombre Araña realizado con el estilo de un meme y con el guiño cómplice del club que lo acompañó con la frase: “Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones”.