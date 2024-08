El Atlético Madrid presentó a Julián Álvarez de una manera muy particular y le sacó una sonrisa a más de uno

La divertida imagen con la que el Atlético Madrid presentó a Julián Álvarez

Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones pic.twitter.com/8b1W9vwy3x — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024 El posteo del Atlético Madrid para anunciar a Julián Álvarez

Atlético pagará unos 75 millones de euros por el atacante argentino y 10 más por objetivos. La apuesta del club español es por pedido expreso de Simeone que quería una figura joven, con hambre, y que demostró interés de ser parte de su proyecto, ya que tenía otras opciones más convenientes a nivel económico, pero presionó para salir de Manchester City y desembarcar en Madrid.

Julián Álvarez se sumará a las prácticas del club español a partir del miércoles próximo, cuando vuelva todo el plantel. El delantero argentino estuvo una semana de vacaciones en Ibiza después de disputar la Copa América y los Juegos Olímpicos de forma continuada. Por eso el entrenador argentino sabe que debe ir dosificando las cargas para que el argentino pueda llegar en perfecta condiciones al debut liguero del próximo lunes 19 de agosto, ante Villarreal.

Julián Álvarez se despidió del Manchester City con un especial mensaje

El delantero de la Selección Argentina dejó el fútbol inglés con la intención de contar con más minutos en otro liga importante como es la española.

"Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales . Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera. A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre. A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia. Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea. MUCHAS GRACIAS!"

