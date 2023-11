Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2027

Con esta prorrogación, Simeone se convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido en el Atlético (642 -380 triunfos, 145 empates y 117 derrotas-), superando a Luis Aragonés (612). Es, además, el técnico que más títulos ha levantado, cuya suma asciende a un total de ocho trofeos: dos ligas (2014/15 y 20/21), una Copa del Rey (2012/13), dos Europa League (2011/12 y 17/18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y una Supercopa de España (2014). Si cumple esta prolongación, su paso como entrenador, sumados a los que vistió la camiseta de jugador, sumarán un total de 20 temporadas con el conjunto rojiblanco.

Para celebrar la firma del contrato, el argentino ha tenido una charla con el consejero delegado y el hombre que apostó por él en 2011, Miguel Ángel Gil Marín.

“15 años, parece una locura, para el sector es una barbaridad”, le decía Gil Marín al Cholo. “Te tengo que decir ‘gracias’, que te lo dije varias veces. Esa renovación es muy importante, seguimos en un proyecto que empezó hace muchos años. Primero, decir lo que siento, gracias por confiar en mí y en nosotros. Me viene en mente toda la gente que nos acompañó en todos estos años. Todos ellos nos ayudaron a encontrar ese camino en el que estoy muy contento. Estoy feliz en el lugar donde estoy”, se mostró agradecido el argentino.

Marín resaltó la estabilidad de Cerezo y sus buenos dotes para dirigir el club, algo que corroboró El Cholo: “A los demás no les respondo el día del partido. Ese día, solo Cerezo me hace reír, me saca de esa tensión. La verdad es que se necesita esa imagen y esa tranquilidad que transmite él. Me hace sentir bien”, apuntó Simeone quien además quiso agradecerle su apoyo y cercanía “desde la época de futbolista”.

¿Su lema? El partido a partido. Frase que caracteriza al Cholo y a la afición rojiblanca, esa es la tecla del argentino para remontar cada bache y justificar cada victoria. “A veces me preguntan cómo se logra esto. Siempre quise venir, pero la clave es pensar en el día a día. Soy consciente de que no podemos alejarnos de eso. Del partido a partido. Eso sumado al acompañar que hemos tenido (destacó que cuando llegó había grandes jugadores como Arda, Falca o Koke)... Ha hecho que esta continuidad haya crecido y nos genere lo que está pasando”, confesó.

Para concluir, El Cholo tiene claro sus objetivos: “Yo, por mi lado, quiero ganar. Hay un grupo de chicos que está convencido de que podemos ganar. Ayudarnos a ser fuertes. Nos hemos regenerado. También jugamos de una manera distinta, hemos evolucionado. El equipo nos pide jugar de otra manera y yo quiero más. Ojalá llegar a la meta con estos objetivos”.

FUENTE: Infobae