Nicolás Otamendi habló tras la posible salida de Lionel Scaloni: "Recibir la noticia fue un shock"

Un balde de agua fría fueron las declaraciones de Lionel Scaloni , director técnico de la Selección Argentina de fútbol, en conferencia de prensa donde puso en duda seguir adelante del equipo. "No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien"; fueron las palabras del DT que dejó atónitos a todos y que no dejó repreguntar. Los jugadores se encontraban en el vestuario festejando el triunfo cuando Scaloni dijo esas frases y quedaron atónitos, eso es lo que expresó el jugador que se calzó la casaca de héroe en el Maracaná, Nicolás Otamendi.

“Ota” lo primero que dijo es que no hubo charla en el vestuario porque faltaban varios jugadores (Lionel Messi se fue antes junto a los jugadores que están en el Calcio) y después agregó: "Hay que hablarlo. Las palabras ahora sobran, creo que tenemos que hablarlo personalmente y obviamente comunicarlos con él. Nos llegó la información esa y bueno, intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa".

"No porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario. Él normalmente da una charla cuando ya estábamos todos adentro pero había algunos que estaban en el doping. Fideo (Ángel Di María) estaba en el doping, Leo (Messi) estaba tratándose entonces como que no estuvimos todos juntos. Pero después seguramente tendremos una conversación", explicó.

"Estamos con la euforia esa de haber ganado y los festejos y recibir la noticia fue un shock pero creo que las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una conversación con él y esperemos que más tranquilos, más calmos, fue una semana difícil donde obviamente en algún momento nos iba a tocar perder pero intentaremos hablar con él y después se verá".

El otro zaguero central, Cristian “Cuti” Romero, por su parte, reconoció que la palabra de Scaloni "sorprendió a todos" aunque se mostró confiado con su continuidad: "Estamos seguros y esperemos que siga, ahora seguramente lo pensará y ojalá que siga. Para mí va a seguir, ojalá que siga, pero no lo sé la verdad".

"No se habló nada en el vestuario, no sé qué se le pasó por la cabeza. Trataremos de convencerlo para que sigamos todos juntos, es una persona muy importante para el grupo. Tenemos la Copa América por delante, seguramente estará", agregó el defensor.

Otro que habló antes de irse del Maracaná fue Alexis Mac Allister y el mediocampista expresó: "No hablamos con Scaloni. Hay que respetar sus sentimientos, pero ojalá que no se vaya. Nosotros queremos que siga para siempre".

Tras la euforia del partido y conocida las palabras de Scaloni, el presidente de AFA, Cludio "Chiqui" Tapia usó la red X para expresarse y este fue el mensaje: