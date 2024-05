Nico Freire y una dura lesión que lo saca por varios meses: "Una batalla más que hacerle frente"

Embed - Nicolas Freire on Instagram: "Desde que me fui de mi casa, lo que conseguí fue a base de muchísimo sacrificio, esfuerzo y dedicación. Hoy me toca afrontar quizás de los momentos más duros para un futbolista. Una batalla más que hacerle frente, como hice toda mi vida. Gracias a la banda, tremendos los muchachos haciendo el aguante! "

