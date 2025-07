Murió Hulk Hogan, un ícono de la lucha libre

Terry Gene Bollea, nacido en 1953, se transformó en sinónimo de la lucha libre desde que vinculó su nombre a ese evento a inicios de los años ochenta. Integró distintas empresas asociadas a esta disciplina, pero también creció como figura pública al ser llamado para actuar en películas o ser estrella de videojuegos.

El mundo lo conoció como Hulk Hogan, una figura central que llevó la lucha libre profesional al estrellato global y redefinió el espectáculo deportivo en los años 80 y 90. Su muerte a los 71 años en Florida, tras un paro cardíaco, marcó el final de una era para generaciones enteras que crecieron bajo el influjo de su presencia.

Desde sus primeros días en la World Wrestling Federation (WWF, actual WWE) a finales de los años 70, Hogan forjó un personaje inconfundible: torso musculoso, bigote rubio, bandana y la ritual camiseta desgarrada antes de los combates. Su grito de guerra, “Whatcha gonna do, brother?”, rompió barreras y convirtió al luchador en una leyenda viva tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Durante la conocida “era dorada” de la lucha libre, encabezó varios de los principales eventos de WrestleMania, incluidos tres de los cinco primeros, y mantuvo intensas rivalidades con figuras como André the Giant, Randy “Macho Man” Savage, The Ultimate Warrior y The Rock. Acumuló doce títulos mundiales: seis veces campeón de la WWF/WWE y seis de la WCW, un récord que consolidó su estatus como uno de los más exitosos de la disciplina.

Al margen del ring, Hogan expandió su figura en la cultura popular. Participó en películas, series de televisión y numerosos comerciales. En la WCW, reinventó su carrera bajo el apodo de “Hollywood” Hogan, liderando la New World Order (nWo) y dando un giro a su personaje que impactó profundamente en el negocio y atrajo a nuevas audiencias.

Su ingreso al Salón de la Fama de la WWE llegó en 2005 pero, tras un escándalo por comentarios racistas, fue expulsado diez años después. La organización le concedió el perdón en 2018 y reinstaló su legado histórico.

En los últimos años, Hogan enfrentó complejos problemas de salud. En 2013 demandó por negligencia médica, alegando que operaciones de columna innecesarias agravaron su estado. En 2023 una cirugía de rutina afectó gravemente su movilidad por un incidente con un nervio. Su esposa, Sky, desmintió en reiteradas ocasiones rumores sobre un agravamiento irreversible.

El impacto de Hulk Hogan trasciende los títulos. Fue el primer luchador cuya influencia alcanzó la televisión, el cine y la mercadotecnia masiva, configurando el perfil del luchador-superestrella. La noticia de su muerte fue confirmada por TMZ el 24 de julio de 2025 y generó repercusión mundial, símbolo del vínculo imborrable entre el público y un hombre que supo encarnar el espíritu del entretenimiento deportivo.

