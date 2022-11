Mundial Qatar 2022: hay jugadores "tocados" físicamente y habría cambios en la lista

Este miércoles fue el partido previo al mundial y algunos jugadores no fueron de la partida. Ahí está la duda, Scaloni todavía no ha dado a conocer quién o quiénes son los jugadores que se quedarían sin mundial. Los que estipulan los periodistas deportivos es entre el ‘Cuti’ Romero, Paulo Dybala o Nicolás González, estos no sumaron minutos este miércoles en la victoria por 5 a 0 contra Emiratos Árabes.

"Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo", explicó Scaloni.

Y agregó: "Yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso algunos se han quedado afuera y hemos dosificado los minutos".

"Era un partido incómodo. Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", concluyó.