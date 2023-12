Mónica Vela, referente y creadora de Palermo: su nombre y las barreras que tuvo que atravesar como jugadora

En primera instancia, Mónica Vela (Presidenta del club y DT del primer equipo) nos contó que viene de un lugar particular y que nada tiene que ver con el jugador Martín Palermo: "Son 33 años que tiene nombre el club. Muchos nos asocian con Palermo, pero él era muy chiquito en ese momento o todavía no estaba en su época de que lo conocía todo el mundo, pero también está bueno" , reconoció.

"A mi me gustaba 'Palermo' por los bosques y porque ahí se jugó al fútbol por primera vez. Pero fue como a sorteo, porque pusimos cuatro o cinco nombres y fuimos votando, hasta que quedó", aseguró la presidenta y DT a Entretiempo. Además, nombró a Susana y a Sandra, quienes también fueron parte de este proyecto ambicioso que cada día va marcando el camino con más fuerza.

image.png

Palermo fue el primer club de fútbol femenino y tuvo que luchar contra todas las barerras que se le atravesaron en el camino. A pesar de eso, pudieron hacerle frente y verlo triunfar.

"Lo importante es que me levanté y triunfamos. Yo siento que he triunfado, no sólo a nivel personal, sino con el club. Nosotras nos ligamos todas las piedras de la gente que no aceptaba y eso las chicas de hoy lo tienen que entender. Nosotras hicimos algo que las favoreció y les dejamos un camino despejado. Que no te tengan que gritar las cosas que nos gritaban a nosotras", aseguró Mónica Vela, ex jugadora y creadora del club Palermo.

image.png