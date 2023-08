Messi en su primera conferencia: su familia, la elección de Miami y la primera final en la MLS

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMLSes%2Fstatus%2F1692269597314195643%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false "Simplemente yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida. Y elegí este lugar por eso sobre todas las cosas, y hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos".



Lionel Messi en conferencia de prensa previa a la final… pic.twitter.com/ZxheuG6s9U — MLS Español (@MLSes) August 17, 2023

MESSI Y LA EXPLICACIÓN DE POR QUÉ ELEGIR EL INTER DE MIAMI

"Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza", expresó Messi en conferencia de prensa. "Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no me quería ir de Barcelona y se hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que me está pasando ahora gracias a Dios", completó.