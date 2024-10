Messi post partido: del buen momento de la Selección al "cuando estoy acá parece que soy un pibe"

Sobre el futuro, Messi confesó: "La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto, me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos. Ahora me queda el final de temporada, empezar el año haciendo una buena pretemporada -el año pasado no la tuve porque tuvimos mucho viaje de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club, pero no fue una buena pretemporada-, estaba con la cabeza pensando mucho en la copa y por ahí me cuidé de más y a veces es peor. Terminar bien el año y empezar a preparar otra vez el año, ir viendo paso a paso y seguir disfrutando día a día".

Más tarde, resumió: "Me mueve esto, disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros, a pesar de la edad cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago porque me siento cómodo, mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos disfrutando".

