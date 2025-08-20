Mateo Maldonado: "Estar en los Panamericanos Junior fue de gran valor sentimental"

El nombre de Mateo Maldonado empieza a sonar fuerte en la vela argentina. El joven sanjuanino, que se animó a la exigente categoría Fórmula Kite en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 , cerró su primera experiencia en un ciclo olímpico con un meritorio quinto puesto en Encarnación .

En diálogo con ALMATEUR , Maldonado confesó que las condiciones climáticas fueron determinantes: “Quedó un poquito de gusto amargo con el viento, dos días sin regatas en lo que es Fórmula Kite. Fue un campeonato atípico, muy raro que se pasen varios días sin competir”, explicó.

image

Más allá de los resultados, el deportista valoró el aprendizaje y la experiencia de convivir con la delegación argentina: “Fue muy linda la experiencia, siempre estando en el agua voy a estar contento y feliz”.

El sanjuanino destacó que la vela es mucho más que una disciplina física: “Es un juego mental, con mucha estrategia y táctica, pero también te enseña disciplina, orden y esfuerzo. No competís en un estadio, sino que dependés del medio ambiente y tenés que adaptarte”.

Un momento especial fuera del agua fue el reencuentro con Thomas Castañeda, representante argentino en triatlón y compañero suyo en la secundaria. “Lo vi en el hotel, compartimos un día y fue muy lindo sentir un poquito de casa en Encarnación”, recordó Mateo sobre la experiencia de coincidir con otro sanjuanino en los Panamericanos.

De cara al futuro, Maldonado adelantó que seguirá entrenando y compitiendo, con la mira puesta en el circuito olímpico: “Estoy volviendo a Estados Unidos y veremos si seguimos en Ilka o apostamos al Fórmula Kite el año que viene”.

Al final de esta nota podés ver el video completo de la entrevista, donde Mateo repasa su presente deportivo, los aprendizajes que le deja la vela y los desafíos que se vienen.