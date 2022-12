Margarita y su nieta, pilcha y caravana para festejar el pase a la final

Emoción y lágrimas, no hay mucho para decir. Los ojos tomaron cientos de fotos, no hacía falta ni cámaras. No sé cuántos se dieron cita en la Plaza de 25 de Mayo para festejar la victoria de la Selección Argentina sobre Croacia y el pasaje a la final de la Copa del Mundo, donde espera por Marruecos o Francia, que jugarán la semi este miércoles. Entre todo el tumulto por la caravana, estaba la abu Margarita y su nieta.