Mano a mano con el "Pulpito" González, el abanderado silencioso del sueño verdinegro: "Soy muy feliz en San Martín"

-Podríamos decir que tu gran distracción los fines de semana son los partidos, es San Martín, el Hilario Sánchez...

-Sí, porque la rutina nuestra también es igual siempre. Te levantas temprano, entrenás, venís al club... Y a mí me gusta estar mucho en el club. Llego al entrenamiento una hora y media antes, y después me quedo, a veces paso un rato largo en el vestuario después de la práctica.

-¿Sos el último en salir?

-Sí, normalmente sí. Con varios chicos somos de los que nos quedamos hasta tarde, pero porque disfruto también el vestuario. Estoy en otra etapa ya con 32 años y trato de disfrutar al máximo. Estoy en un lugar donde me siento muy cómodo, soy muy feliz en San Martín, así que disfruto de eso.

-¿Y cómo se mata el tiempo en el vestuario o cómo se lo disfruta?

-Mucho mate, charla y mirar lo que hay en la tele. Se pone un poco de música, algunos manejan ahí la música, y se disfruta. Capaz se da alguna charla que no está relacionada con el fútbol y está bueno eso, es lindo compartir con compañeros conversaciones fuera de lo que es el deporte. Eso, sin querer, después te lleva a lo que es la unión del grupo, del equipo, y se ve después reflejado en los partidos.

-Y eso se ve mucho, un San Martín unido, compañeros que comparten tiempo fuera de lo que es la cancha, ¿ese costado es también la clave de un Verdinegro puntero?

-Sí, obvio. Más allá de que es difícil porque somos casi 30 personas y no siempre tenés la misma afinidad con uno que con otros, podemos compartir mates y está todo más que bien entre todos, eso se nota. La unión es muy importante dentro de un equipo y eso claramente se ve reflejado en la cancha.

ad58c040-7e18-4245-970b-8008f89ca12f.jfif

-¿Pulpito, de dónde viene el apodo?

-Viene por mi hermano Diego, el que jugó en Boca. Lo heredé un poco de él, sin querer. No me molesta, porque fui más conocido por mi hermano y estoy orgulloso de que él sea mi hermano. Él era el "Pulpo" y yo el "Pulpito", pero ahora estoy muy grande para eso (risas).

-¿Tu hermano, ahora en Chile, ve los partidos de San Martín y te escribe?

-Sí, ve todo los partidos. Somos una familia muy unida, estamos muy pendientes el uno del otro. Con mis otros hermanos, (Leonardo, Mariela y Priscila) también. Mi hermana, la más chica, estuvo en el último partido. Ella es fotógrafa y periodista de deportes, y tuvo la posibilidad y suerte de estar adentro de la cancha, de cubrir el choque con Chacarita. Así que muy feliz. Nosotros, cuando nos podemos ayudar entre sí, lo hacemos.

-Creciste en Rafael Calzada, allí hiciste tus primeros goles, ¿pero cómo apareció el fútbol en tu familia?

-Tengo padre futbolero. Recuerdo que de chico siempre jugaba a la pelota. Entre los pocos juguetes que había, estaba la pelota. Leonardo y Diego son más grandes que yo, entonces crecí con ellos jugando al fútbol de muy pequeño. A los 4 años ya estaba pateando una pelota, a donde ellos iban, yo iba. El fútbol siempre estuvo muy incorporado en mi familia, de hecho mi hermana es periodista; siempre estuvimos vinculados al deporte.

"Mi papá es hincha de Boca, muy futbolero; tengo recuerdos de cuando nos llevaba a la tribuna de la Bombonera"

-Imagino que hubo muchos esfuerzos de tus viejos para que Diego y vos puedan cumplir sus sueños...

-Mi mamá era ama de casa, siempre estaba con nosotros. Nos llevaba a los entrenamientos todos los días, a los partidos también cuando mi papá no podía por el trabajo. Ella agarraba los bolsos y nos llevaba a todos lados, sin importar dónde sea. Viajábamos en tren, en colectivo, tres, dos horas... Ella feliz de llevarnos, de acompañarnos.

Mi papá es maestro pizzero desde hace 40 años, ahora sigue trabajando en una pizzería de Buenos Aires. Y esos son los recuerdos que tengo de chico, de sus esfuerzos para que nunca nos falte nada. Siempre estuvieron los dos para nosotros, para que tengamos los botines, para llevarnos a los partidos. Todo ese sacrificio es lo que uno hoy valora y trata de devolverles.

-Qué satisfacción para ellos saber que todo aquel sacrificio valió la pena...

- Yo creo que sí. Cada vez que hablamos o me mandan mensajes después de los partidos, o hablamos en la semana, me lo manifiestan. Me dicen que para ellos es muy lindo verme en la cancha, saber el momento que el club está viviendo. Eso es algo hermoso, porque uno sabe el sacrificio que hicieron para que uno pueda crecer de la mejor manera, con muchos valores, que es lo más importante. Y obviamente el presente futbolístico se lo dedico a ellos.

Embed - PULPOOO SUB

-Heredaste la pasión por el fútbol de tu papá, y ¿la mano para la pizza también?

-No, no (risas). En el tema de la cocina, voy a lo básico. Me las arreglo en el día a día. Con mi novia nos repartimos las tareas de la casa, entonces un día cocina ella, otro día cocino yo.

-Y hablando de comida y costumbres, ¿adoptaste algo sanjuanino?

-Probé la semita, pero bueno, no es muy recomendable para nosotros los deportistas. La siesta sí la adopté. Yo siempre tuve una siesta, pero en San Juan la aprovecho al máximo. Mii novia no estaba muy acostumbrada a la siesta, pero desde que estamos juntos, empezó a dormir también. La verdad es que ambos estamos bastante adaptados a la ciudad. Además tenemos ya los domicilios de acá. Ella es de Chile, pero ya estamos muy acostumbrados a la provincia.

-Ya llevas tres años en San Juan, y se te ve muy cómodo, también el hincha de San Martín está contento con tu presencia; ¿se siente el cariño del sanjuanino hacia vos?

-Cada vez que preguntan digo que somos muy felices acá, porque es la verdad. Me recibieron de la mejor manera, siempre me demostraron mucho respeto, mucho cariño, tanto a mi novia como a mi familia también. No sólo en el club, sino en el día a día, con gente que te cruzas en la calle. La gente, el sanjuanino, es muy buena y cálida. Yo también al hincha le tengo aprecio, un aprecio enorme. Ellos me demuestran mucho cariño y uno entrena y juega para devolverle ese cariño, para que también se sienta representado por el equipo. Yo estoy muy feliz, pasando por un momento muy lindo. Ojalá que a fin de año podamos festejar todos juntos.

Con el gol ante Chacarita, González suma 11 en total con la camiseta de San Martín (dos los convirtió en la actual temporada)

6545b53b-b285-4cdd-b433-bc43cf78d3da.jfif

Tucumán, la próxima parada

Con San Martín de Tucumán será un duelo clave y que sin duda decidirá mucho. El partido, correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional, se jugará este sábado (17.30hs) en La Ciudadela. Ambos comparten la punta de la Zona A con 58 puntos, pero San Martín está primero por diferencia de gol. "Será un gran partido, bravo. Ellos de local, con toda su hinchada... Vamos a dejarlo todo", expresó Sebastián González.