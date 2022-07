Mallea dejaría la presidencia tras 10 años: el exfutbolista que asoma para sucederlo

En el Club Atlético de la Juventud Alianza se vienen momentos de muchos cambios. Al menos, eso es lo que manifiestan desde su seno. Roberto Mallea analiza fuertemente la posibilidad de dejar la presidencia , después de diez años de mandato, y ya hay un candidato que asoma. Por ahora no hay nada oficial, aunque el exfutbolista que busca sucederlo, Mauricio Lara, ya adelantó los planes que tiene para el futuro del Lechuzo.

Las elecciones podrían llevarse a cabo en septiembre. La actual dirigencia espera terminar y entregar pronto los balances para así poder llamar a elecciones. Mallea, quien preside la institución desde agosto de 2012, no ha confirmado todavía cuál será su rol (hincha o dirigente) en los próximos comicios, pero no descartó abandonar el sillón grande. "Estamos conversando, no hay nada definido. Dejar la presidencia está dentro de las posibilidades. Estoy ahí, son 10 años y ya es agotador", expresó el también fiscal de la UFI Anivi.