Malas noticias: Alario rechaza a River y se va a un gigante de Brasil

La información indica que el equipo dirigido por Eduardo Coudet tiene más que avanzadas las charlas con Eintracht Frankfurt y, de no mediar un volantazo de último momento, está todo dado para que en los próximos días se concrete la llegada del delantero de 31 años al conjunto sudamericano.

Alario firmará un contrato hasta diciembre de 2025 y el equipo alemán se quedará con el 40% de una futura venta del delantero argentino.

Después de un 2023 en el que no tuvo el rodaje esperado en el conjunto de la Bundesliga (jugó apenas 11 partidos), sumado a que hace algunos meses tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla y eso le impidió cerrar el año con acción, Alario buscaba nuevos aires. A partir de eso, aparecieron varias ofertas sobre todo el mercado brasileño y, finalmente, la decisión parece estar tomada: Inter será su nuevo destino.

Por qué se posterga la vuelta de Alario a River

River intensificó en los últimos tiempos el contacto con el exdelantero del club e incluso lo hizo con una gran ventaja y es que varios dirigentes de la institución y hasta el secretario deportivo, Leo Ponzio, coincidieron con el jugador en sus vacaciones en Punta del Este. Eso facilitó el diálogo para una posible vuelta.

Sin embargo, la realidad es que con Miguel Borja, Facundo Colidio en el plantel y las negociaciones para intentar fichar a Matías Arezo, hoy River no tiene como principal prioridad la vuelta de Alario. Según cuentan, los "tiempos" del club y el atacante que supo ser campeón de América no vienen coincidiendo y por eso todavía no se pudo dar su retorno. Pero en el futuro, si llegaran a darse las condiciones, las puertas están abiertas.

Fuente: TyC Sports