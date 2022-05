Macri usó el caso Villa para pegarle a Riquelme: "No debería...

“Boca tiene un protocolo, que dice que en un caso así no podría haber jugado. Eso lo dice todo”, deslizó el ex funcionario en diálogo con Red Boing , cuando se le consultó si estuvo bien que el colombiano haya jugado la final de la Copa de la Liga en Córdoba, donde el Xeneize se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Tigre, que significó el segundo título en la era de Sebastián Battaglia.

Las palabras de Macri se contraponen a las que el pasado lunes expresó Juan Román Riquelme, su enemigo en la lucha por la conducción del club, quien argumentó la presencia del futbolista en el crucial encuentro que concluyó con victoria boquense. “Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará. Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”, había dicho el dirigente en una entrevista concedida a Jorge Rial en Radio 10.

En las últimas horas, la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual, aportó más pruebas al expediente que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora. Junto a su abogado Roberto Castillo, anexaron una conversación de Instagram que se habría producido al día siguiente del hecho denunciado. En esa charla, la joven denunciante le recrimina al futbolista por lo sucedido, a lo que el delantero le pide que no “haga nada raro” y que piense en su familia.

Sin embargo, el abogado del futbolista, Martín Apolo, subrayó que su cliente es inocente, desconoció las imágenes presentadas en la causa y sostuvo que todos los chats incriminatorios que han circulado serán explicados cuando el jugador reste declaración. El colegiado habló en el programa Nosotros a la Mañana de Canal 13 y aseguró: “Él (Villa) me refirió que el hecho denunciado no existió”. En este sentido, agregó con respecto a los chats entre el futbolista y la supuesta víctima que están en la causa: “A mí (Villa) me brindó su versión y el hecho denunciado no existió. Él tendrá la oportunidad de darle contexto a esos mensajes (chats)”.