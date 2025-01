Luis Murúa, el conductor que en 10 días le cambió la cara a Desamparados, dio batalla y se frota las manos para recibir a Unión

20250111_095843.jpg

Desamparados venía con un 3-1 abajo en la serie y la salida de Acevedo fue un baldazo de agua fría que sacudió el barrio Patricias Sanjuaninas. Sin embargo, la historia pintó bien y el experimentado Murúa obró en el equipo que no sólo goleó y dio vuelta la serie, sino que dejó buenas sensaciones de cara a las próximas finales. "En 16 minutos hicimos 3 goles, a veces en esas situaciones tenés que tomar riesgos y esta salió bien, no es parte de una estrategia ni de una sabiduría, es parte de lo que tiene el fútbol", comentó.

"Toda victoria tiene ese marco de haber una emoción desbordada. Lo que pasó el domingo muy de vez en cuando uno las recuerda y son momentos que hacen rejuvenecer 10 años, no querés que se vayan y que se repitan", remarcó sobre el imponente recibimiento y el gran número público que acompañó.

20250111_101309.jpg

Fue una fiesta, gente y jugadores llorando, un vestuario abrazándose y eso ayuda cuando uno busca el 0 del equipo, que son gritos que vienen de las entrañas; eso nos ayudó a tener esperanza y que tenemos que luchar, a todo o nada Fue una fiesta, gente y jugadores llorando, un vestuario abrazándose y eso ayuda cuando uno busca el 0 del equipo, que son gritos que vienen de las entrañas; eso nos ayudó a tener esperanza y que tenemos que luchar, a todo o nada

Luis Murúa y su deseo de que Desamparados regrese a su lugar:

"Tiene que volver al Nacional B, es de los pocos equipos grandes del interior que está afuera, son equipos que hasta incluso fueron cabeza de serie. Desamparados es energía y con la estructura que tiene tendría que estar en el nacional, ese es el piso".

Qué se sabe de Unión de Villa Krause, el próximo rival en el Regional:

"Imaginamos que vienen a proponer, es un equipo duro y luchador, que tiene jugadores de la mitad para delante muy rápidos. Clasificó levantando la serie y viene con el ánimo arriba como nosotros; va a ser un partido duro, con la posibilidad de cerrarlo en su casa. Imagino un partido difícil para nosotros para abrir el camino de llegar al arco y soportando contragolpes".

El 12 de Octubre, una cancha durísima:

"Difícil y siempre está ese mito de las canchas duras, las canchas con público que alientan permanentemente, que tienen experiencia en esto y sabe cómo plantear los partidos. Hay que evitar el conflicto, el roce y concentrarse solamente en el juego, no protestar. Soy de los que no me gusta que por ahí se exageren situaciones y se complique. Tenemos que colaborar también y estamos trabajando en eso".