Lucas Real, la revancha con Pacífico y el hincha como talismán: "No todos los clubes están acostumbrados a tanta gente"

Claro que el rival es otro y que la derrota en Mendoza dejó lecciones. Desamparados no solo cayó por dos goles, sino que también sufrió la expulsión de Thomas Romero. Ahora, la premisa es corregir los errores para no volverlos a cometer en casa. "El trabajo de la semana fue igual que siempre, tratando de corregir las falencias que tuvimos en el partido de ida. El plantel está con mucha fe en que de local lo podemos dar vuelta y pasar de fase nosotros", explicó el arquero.

Real también habló de "errores tácticos y desatenciones nuestras". "No estuvimos concentrados al cien por ciento. Hay que mejorar para el partido de local", indicó. Además, dejó en claro que el equipo no quiere enfocarse en el arbitraje ni en factores externos: "No pensamos en el arbitraje, nosotros nos enfocamos en mejorar los errores que tuvimos en el partido pasado y entrenar al cien. El día del partido hay que revertir el resultado".

Para el arquero, uno de los puntos fuertes del equipo sanjuanino es la localía. El Serpentario es un fortín que puede marcar la diferencia y el apoyo del hincha jugará un rol clave el próximo domingo. "Para nosotros es muy importante definir de local. Creemos que no todos los clubes están acostumbrados a tanta gente. En el Serpentario la gente apoya y es un punto a favor nuestro", destacó el protagonista.

En este contexto, le envió un mensaje al hincha. "Les diría que vayan a la cancha, que apoyen. Vamos a dar el cien por cien para revertir el resultado y avanzar en el Regional. Se juega una instancia con mucha ilusión, estos partidos se juegan de otra manera. Los chicos del plantel, todos, quieren ascender. A todos nos importa mucho el club y estamos ilusionados".