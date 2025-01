Los regalos de los jugadores de Boca Juniors a los de Argentino de Monte Maíz

Iván Amaya, hincha boquense, recibió la número 22 de Kevin Zenón: “Está hermosa. Le agradecí y le deseé el éxito para todo el año”. Uno de los más experimentados que jugó para el elenco cordobés fue Ramón Lentini, quien se llevó la casaca y el short de Luis Advíncula: “Un recuerdo del partido de hoy. Estuvimos charlando después del partido por una jugada que yo pedí lateral y él no la había tocado, me decía que yo lo quería ventajear. Muy buena persona, lindo personaje, me cagué de risa un ratito y agradecido porque me buscó y me dio la camiseta después del partido”.

También en diálogo con ESPN, Ramiro Lasserre exhibió el obsequio del Exequiel Zeballos: “La camiseta se la había pedido en la previa, charlamos adentro de la cancha y me dijo que quería la mía también, así que intercambiamos. Lindo, un chico muy predispuesto, buena onda, así que me la pude llevar”. Además, reveló que los dos oponentes que más lo sorprendieron fueron el Changuito y Ander Herrera. Y eso no fue todo, porque tanto los jugadores como los allegados de Argentino de Monte Maíz retrasaron la salida del plantel de Boca debido a que les rogaron por sacarse fotos y grabar algunos videos personalizados que les quedarán de recuerdo.