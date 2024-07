Los Pumitas, con el sanjuanino Felipe Bruno, jugarán por el quinto puesto del Mundial

El elenco argentino enfrentó a los fijianos bajo una persistente llovizna y, producto de dos tries convertidos, su puso 14-0.

Promediando la primera parte, Argentina aprovechó la superioridad numérica (por la amarilla a uno de los jugadores del rival) y apoyó su tercer try del juego. Esta vez no pudo concretar la conversión el cordobés Facundo Rodríguez y el seleccionado albiceleste se puso 19-0.

Sobre el final del primer tiempo, Fiji pudo romper la defensa y apoyó en el in goal argentino. Conversión y descuento para cerrar la etapa 19-7.

El cuarto try argentino llegó a los cuatro minutos del complemento. Tras un maul imparable, el cordobés Juan Greising Revol anotó el tercero en su cuenta personal a lo largo del torneo y Los Pumitas sumaron bonus ofensivo para ponerse 24-7.

Y Los Pumitas siguieron marcando el ritmo del encuentro; a los 18, Podestá apoyó su try y el cordobés Rodríguez acertó una nueva conversión para que Argentina se pusiera 31-7.

A los 24, un try penal para el elenco albiceleste estiró la diferencia y puso el tanteador 38-7. Cuatro minutos más tarde, el hooker de La Tablada, Juan Greising Revol tuvo la chance de sumar su segundo try del partido (cuarto en el torneo) y no la desaprovechó. Convirtió Rodríguez y Los Pumitas se pusieron 45-7.

Pero Fiji no bajó los brazos y siguió intentando; así, a los 33, marcó un try para descontar y ponerse 45-12.

El scrum argentino fue un arma implacable para la defensa rival y Bernasconi a los 36 de la segunda etapa rompió el in goal rival por octava vez para ponerse 52-12.

El seleccionado juvenil cumplió con derrotar a Fiji con punto bonus (cuatro o más tries), pero los otros resultados los dejó sin semifinales del Mundial Juvenil para Menores de 20 años. Argentina perdió en la primera fecha ante Inglaterra y luego se impuso a Sudáfrica.

Formaciones:

Argentina: 1- Diego Correa, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Gael Galván, 4- Efraín Elías (C), 5- Felipe Bruno, 6- Agustín Sarelli, 7- Juan Penoucos, 8- Ignacio Torrado, 9- Genaro Podestá, 10- Facundo Rodríguez, 11- Felipe Ledesma, 12- Tomás Medina, 13- Faustino Sánchez Valarolo, 14- Franco Rossetto, 15- Benjamín Elizalde. Head Coach: Álvaro Galindo

Suplentes: 16- Juan Greising Revol, 17- Renzo Martín, 18- Marcos Camerlinckx, 19- Santos Fernández de Oliveira, 20- Juan Pedro Bernasconi, 21- Jerónimo Llorens, 22- Santino Di Lucca, 23- Timoteo Silva.

Fiji: 1- Mataiasi Tuisireli, 2- Moses Armstrong-Ravula, 3- Luke Nasau, 4- Nalani May, 5- Iliesa Erenavula, 6- Ebernezer Tuidraki, 7- Ratu Nemani Kurucake, 8- Simon Koroiyadi, 9- Samuela Ledua, 10- Ratu Isikeli Rabitu, 11- Waisake Salabiau, 12- Sivaniolo Kalaveti, 13- Harrison Valevatu, 14- Aisea Nawai, 15- Isikeli Basiyalo. Head Coach: Apisai Sailada

Suplentes: 16- Iowane Vakadrigi, 17- Breyton Legge, 18- Elroy Macomber, 19- Malakai Masi, 20- Sakenasa Nalasi, 21- Josua Gonewai, 22- Bogidrau Kikau, 23- Ponipate Tuberi.

Árbitro: Sam Grove-White (Escocia)

Estadio: Danie Craven, Stellenbosch, Sudáfrica

Puntos:

PT: 2m, try de Vivas convertido por Rodríguez (A); 8m, try de Ledesma convertido por Rodríguez (A); 19m, try de Ledesma (A); 40m, try de Tuberi convertido por Basiyalo (F). Amonestado: 13m, Nawai (F); 29m, Podestá (A). Resultado parcial: Argentina 19 vs. Fiji 7

ST: 4m, try de Greising Revol (A); 18m, try de Podestá convertido por Rodríguez (A); 24m, try-penal (A); 28m try de Greising Revol convertido por Rodríguez (A); 31m, try de Nawai (F); 36m, try de Bernasconi convertido por Rodríguez (A). Amonestados: 19m, Tuidraki (F); 35m, Nalasi (F).

Los cruces de semifinales quedaron así:

Por el título

Inglatera-Irlanda

Nueva Zelanda-Francia

Por el quinto puesto

Argentina-Sudáfrica

Australia-Gales

Por el noveno puesto