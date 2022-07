Los Pumas celebraron un gran triunfo ante Escocia

La era Cheika comenzó de la mejor manera . No había otra forma que empezar a recuperar la alegría con una victoria. Y Los Pumas , más allá del triunfo, volvieron a mostrar un buen juego con las manos. Como se vio en el primer try del encuentro: hubo una coordinada combinación entre Francisco Gómez Kodela y Guido Petti, quienes pusieron el equipo adelante, y Juan Cruz Mallía metió la habilitación justa para que Jerónimo de la Fuente capitalice la primera conquista.

Además, se vio una clara intención de ir hacia adelante. De no dejar de jugar y de quebrar líneas, tal como hizo el mismo Mallía, el fullback argentino, para generar ventaja y darle la posibilidad a Santiago Carreras para marcar el segundo try de la tarde jujeña. Justamente, el apertura reemplazó a Nicolás Sánchez a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el 10 titular sufrió una lesión en su pierna derecha (aún no hay información oficial al respecto).

El apertura de Stade Francais había abierto el marcador con dos penales seguidos, mientras que Emiliano Boffelli, su sucesor en las patadas, falló sus dos primeros intentos (un penal y una conversión), pero luego ajustó la puntería (metió la conversión del try de Carreras).

Si bien el primer tiempo terminó 18-6 para Los Pumas, los europeos salieron con todo en la segunda parte. Tanto es así que apoyaron un try a los 48' y cinco minutos más tarde sumaron otros siete puntos gracias al combo try más conversión. En ese momento, se generó un clima de dudas. El resultado marcaba las parda en 18 y cualquier cosa podía suceder.

Sin embargo, apareció justo Gonzalo Bertranou para poner nuevamente a la Argentina arriba. Después de una buena patada de salida de Carreras y del tremendo salto de Boffelli para ganar la ovalada en el aire, el medioscrum fue quien terminó la jugada para volver a poner arriba al dueño de casa.

Finalmente, los 20 minutos finales quedaron para la vuelta de Agustín Creevy a la Selección tras 997 días de ausencia y para un penal del propio Boffelli.

"Es un primer paso positivo", dijo Cheika, que contó nuevamente en la cancha con Facundo Isa, Juan Imhoff y el propio Creevy, jugadores que no formaron parte de gran parte del ciclo de Mario Ledesma. Los Pumas venían de un año de tres victorias, un empate y ocho derrotas en 2021 y este comienzo de ciclo no solo sirve para empezar a prepararse para el Mundial de 2023, sino también para cambiar la dinámica de resultados.

La palabra del capitán

"Estamos felices, le agradecemos a todos los que vinieron. Es lindo poder jugar despues de tres años y ganar. Hay que seguir trabajando y saber lo que tenemos que corregir. Hay un montón de cosas para corregir, es lindo saber que uno tiene cosas que mejorar. Es un primer paso. Muchas cosas salieron y ahora tenemos que disfrutar. Es un paso más en este camino. Sin dudas, es especial jugar en Los Pumas y también hacerlo en Argentina", afirmó el capitán Julián Montoya.