Los jugadores de Boca que se irían del club tras la derrota con Racing

La eliminación en manos de Racing golpeó fuerte en Boca ya que, además de la imagen futbolística que dejó el equipo, sumó un nuevo año sin la conquista de un título. El impacto de la derrota aceleró decisiones y podría derivar en una reestructuración profunda del plantel para 2026, en los planes de Juan Román Riquelm e. Incluso el futuro del entrenador, Claudio Úbeda , quedó en suspenso tras las críticas por sus cambios ante Racing.

LPA Un clásico de La Plata, picante: Gimnasia sin entrenamientos y Estudiantes con la polémica con AFA

Boca, eliminado Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

La lista de futbolistas que dejarán el club comenzó a tomar forma semanas atrás con la salida de Sergio Romero , quien firmó con Argentinos Juniors. A él se sumará Cristian Lema : el defensor de 35 años se despedirá cuando finalice su contrato a fin de año. Apartado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y sin actividad oficial desde octubre de 2024 —tras la cirugía de tobillo—, Lema tampoco logró ponerse a punto bajo la conducción de Fernando Gago y solo ocupó el banco en pocas oportunidades.

Otro caso confirmado es el de Frank Fabra. Después de una década en el club y con nueve títulos locales, el colombiano no renovará su vínculo. Con Russo fue la alternativa de Lautaro Blanco, aunque su participación en 2025 fue mínima: apenas cuatro partidos, entre Copa Argentina, Apertura y Clausura. Todo indica que en 2026 regresará a su país.

También está definida la salida de Ignacio Miramón, cedido desde Lille. Boca no hará uso de la opción de compra y el mediocampista dejará el club con apenas tres partidos disputados en el año. Siempre relegado por nombres como Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes, su ciclo termina sin continuidad futbolística.

Los casos sin resolver

El futuro de Javier García es una incógnita. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, finaliza su contrato en diciembre. Aunque es el tercer arquero, tiene un rol clave en el vestuario. Boca aún no definió si seguirá como jugador, buscará un nuevo destino o se integrará al club en un rol dirigencial o formativo.

Entre quienes podrían emigrar aparecen Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos. El peruano, con contrato hasta 2026, ya avisó que “no le cerrará las puertas a nadie”. Blondel, por su parte, pidió jugar en Reserva para no perder ritmo y tiene contrato hasta 2027, pero su continuidad dependerá del cuerpo técnico.

En una situación similar está Leandro Brey, que perdió terreno en Primera y sumó minutos en Reserva. La idea es que continúe, aunque buscará pelear por un lugar como titular.

Otros que podrían ser baja

La falta de protagonismo también golpea a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, tres jugadores cuya continuidad será evaluada por el nuevo cuerpo técnico que asuma de cara a 2026. Sus situaciones no están resueltas y podrían salir si el entrenador decide un recambio profundo.

Renovaciones pendientes

En Boca también observan con atención el caso de Exequiel Zeballos. Su contrato vence en diciembre de 2026, pero las conversaciones para una renovación recién comenzarán en 2026. El “Changuito” es considerado un activo importante del club, aunque su situación todavía no tiene avances.

El capítulo más sensible es el de Edinson Cavani. Con vínculo hasta diciembre de 2025 y una cláusula que le permite rescindir el próximo 31 de diciembre, el futuro del uruguayo dependerá de su decisión personal. Por ahora, su intención sería seguir: siente que tiene una revancha pendiente, especialmente en la Copa Libertadores.