Los hinchas de Rosario Central se ilusionan con Di María

"La idea de volver está. Mis hijas son felices cada vez que vienen y si mi familia está bien, yo voy a estar bien y en la ciudad donde todos estemos felices. La idea de volver está y quiero estar bien para cuando eso pase" confesó Ángel Di María. No es la primera vez que el delantero argentino insinúa sus ganas de volver. "El sueño de todos es ir a Europa y eso ya lo cumplí. Veo que sigo estando bien y quiero volver bien, pero quiero estar en buen estado para el Mundial y el fútbol argentino te limita. Si no es Boca o River, no te miran para ir a la selección. Quiero estar en Europa todavía. Pero después del Mundial, volvería a Central", agregó el Fideo.