Los hermanos Molina repitieron podio ante su gente

La apertura de la Copa Ciudad Deportiva fue excelente para los sanjuaninos de la selección. El sábado, Franco (18) y Gonzalo (27) terminaron primeros en sus respectivas categorías. El primero en varones junior; el segundo entre los elite.

El balance en la velada dominical fue casi idéntico a la de ayer. Franco fue quien repitió triunfo entre los suyos. Ganó las primeras dos mangas y en la última terminó cuarto. Lo hecho le alcanzó para retener el primer puesto del podio. El joven ciclista terminó por delante de Guylherme Paradellas –Brasil- y Brayanth Quimbayo –Colombia-.

Por el lado de su hermano, Gonzalo por poco no igualó su performance del sábado. En la carrera del día finalizó en el segundo puesto. No obstante, logró repetir podio que no es poca cosa. En la primera manga sufrió una caída que lo dejó en el octavo puesto. Pero en las dos restantes se repuso y las ganó. En el conteo final se ubicó por detrás del brasileño Guilherme Ribeiro. Quien completó el podio fue Franklin Vasconcelos, compatriota del ganador.

Este doble podio para los sanjuaninos de la selección es un gran puntapié. Para ellos (Franco y Gonzalo), esta temporada será muy exigente. Ambos tendrán fechas de la Copa del Mundo y demás carreras. El objetivo principal para ambos son los próximos Juegos Olímpicos.

Fuente: Secretaría de Deportes