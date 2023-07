Los favoritos de los especialistas sanjuaninos y cómo viven la mejor carrera del mundo a la distancia

En San Juan, como no ocurre en el resto del país, el Tour de Francia se vive casi a la par de un Mundial de fútbol. Algunos de los aficionados al ciclismo, quienes acompañan de septiembre a marzo la tradicional Temporada de Ruta, prácticamente paran sus actividades para ver todas o las etapas más importantes -las de montaña, por ejemplo- de la mítica carrera europea. Una pasión que trasciende un enorme "charco" y miles de kilómetros.

"Veo todas las etapas. Acomodo los tiempos para ver la carrera todos los días. Trato de no perderme ni siquiera los detalles para aprender. Sobre todo cuando ha estado Víctor Hugo Peña, de cadena Caracol o Goga Sandoval, quienes transmiten el Tour con tanta propiedad, seriedad y sabiduría. Trato de ver la edición completa", contó a este medio Fabián Seguín, una de las voces más importantes de las transmisiones de ciclismo en San Juan.

El Tour de Francia, una de las "tres grandes vueltas", dio inicio este sábado 1 de julio en Bilbao. Finalizará el 23 de este mes en Champs Élysées.

Su colega en Radio La Voz, Néstor Cano, señaló que el Tour de Francia es la carrera número uno del mundo, por delante del Giro de Italia y Vuelta de España. "Me tocó vivirla de cerca en 2015, cuando estuve en Europa por el Mundial de Hockey sobre Patines, y es una fiesta. Se vive de una manera espectacular. Pude observar todas las etapas por suerte. Allá en Francia se vive como un Mundial de Fútbol, aunque en Argentina se vive de una manera muy distinta".

La ciclista Maribel Aguirre y la relatora Rosana Mangue, casualmente su madre, señalaron que en la vivienda que comparten también están a diario frente al televisor observando las 23 etapas de la competencia. "Si no se pueden ver las carreras en el momento, se graban y se las mira en la noche. También sigo todo por redes sociales", señaló la multicampeona sanjuanina.

Juan Pablo Dotti, pedalero del Sindicato de Empleados Públicos, agregó que en su caso las redes sociales juegan un papel importante para no perderse un sólo detalle del Tour. Por entrenamientos o trabajo no puede ver en vivo todas las etapas, por eso la mejor opción son los resúmenes que aparecen en Twitter e Instagram. En las que no falla son las etapas de montaña, las que definen o tienen mayor emoción.

¿Quiénes son los favoritos a quedarse con el Tour de Francia 2023?

"Cuando comienza una carrera de esta magnitud, hay unos cuantos candidatos. Pero por lo que vienen realizando, las expectativas de los equipos, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es uno de los candidatos junto a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Y como una expresión de deseo, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). No lo pongo al colombiano Egan Bernal porque hace un año y cuatro meses tuvo accidente. Ya que esté presente en la carrera es un logro", Fabián Seguin (Radio La Voz).

tadej-pogacar.webp El doble campeón del Tour de Francia (2020, 2021) fue destronado el año pasado por el danés Jonas Vingegaard y este año quiere volver al trono de la 'Grande Boucle'.

"Para mí hay dos corredores que marcan una diferencia bastante importante con el resto. De no suceder nada la competencia va a quedar entre ellos dos. Uno es el campeón defensor, Vingegaard, quien puede que vuelva a ganarlo. Y el otro es Pogacar. Ellos están un par de escalones más arriba que el resto de los contrincantes. Los demás vienen más rezagados", Juan Pablo Dotti (SEP).

16584190368674.jpg El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen corre para el Team Jumbo-Visma. Fue el ganador del Tour de Francia 2022.

"Mis favoritos son Carapaz, Vingegaard y Pogacar. Ellos son los grandes candidatos. Llegan muy bien al Tour, aunque se ve que un gran porcentaje de ciclistas llegan bastante bien a esta edición y pueden tener muy buenas oportunidades", Rosana Mangue (Radio Sports).

"Se viene un Tour de Francia de los más desiguales de las últimas ediciones. Sin lugar a dudas, los grandes candidatos son Jonas Vingegaard y obviamente Tadej, para mí, este último el gran candidato a volver a ganar la competencia. Después en un tercer lugar aparecería Egan Bernal, que de a poco se va recuperando del gran accidente que tuvo. Pero estamos en presencia de uno de los Tour más desiguales porque todo va a estar centrado en ellos", Néstor Cano (Radio La Voz).