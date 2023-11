Los fanáticos sanjuaninos, locos por ver a Boca: en camioneta, con sanguchitos y más de 3.600km

"Viajamos a La Bombonera siempre que tenemos la posibilidad, pero esta es la primera vez que seguimos a Boca en la copa. Ya le tomamos el gustito", comenzó relatando el sanjuanino hincha de Boca que fue junto a sus amigos Sebastián Rochetti, Nicolás Cabaña y Gian Lucas Maldonado.

image.png

Sobre la idea del viaje y de repente encontrarse en recorrido al Maracaná, contó: "Nos reunimos con dos amigos a tomar un café y decidimos hacer este viaje loco en camioneta que tuvo de todo. Cargamos bidones de combustible y arrancamos".

Guardamos bidones de combustible, ya que en Argentina es un problema conseguirlo Guardamos bidones de combustible, ya que en Argentina es un problema conseguirlo

Juampi relató a Tiempo que para comer llevaron fiambre, pan lactal y dos mayonesas. Había que aguantar varias horas y para dormir lo tuvieron que hacer muchas veces cortado y en la misma camioneta. "Llegamos el miércoles en la madrugada, no conseguíamos lugar para quedarnos. Hicimos mucho sacrificio para venir".

El viaje duró dos días y tuvo un recorrido de 3.600 kilómetros, pero al final de todo y de los cientos de inconvenientes en el camino, tuvo recompensa. El fanático relató la fiesta que se está viviendo en la previa y en cada lugar de Brasil esperando por la final de la Libertadores.

"Tengo el deseo de todos los Xeneizes, pero no vamos a mufarlo. Quiero agradecerle a mi viejo que me hizo hincha de Boca" "Tengo el deseo de todos los Xeneizes, pero no vamos a mufarlo. Quiero agradecerle a mi viejo que me hizo hincha de Boca"

Por último, Juampi Sasso se refirió al brutal ataque que recibieron los hinchas de Boca: "Lo estamos viviendo con mucha tensión, ya que nos trataron como delincuentes. Boca no provocó ningún disturbio, ni cantos racistas como dicen en algunos diarios. Sólo venimos a acompañar".