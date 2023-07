Los arqueros sanjuaninos, en llamas por la ley "anti Dibu"

mira.jpg

Según esta nueva normativa, "el arquero no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo: no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería". La nueva regla también explica que en los penales el arquero "deberá permanecer sobre la línea de meta, entre los dos postes y frente al ejecutor" hasta que haya el rival haya pateado.

El artículo 14, que contempla un total de ocho reglas, entrará en vigencia en 2023/2024. En San Juan, en los torneos que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol, se aplicará recién el próximo año. Esto se debe a que ya hay un torneo en disputa, que es el de Verano, y debe respetarse el reglamento con el que inició. Pero la nueva disposición, ya está generando polémica.

"Me parece malísimo, porque es parte del folclore. Parte de la estrategia también es tratar de poner nervioso al jugador. Cada vez nos dan menos chances para atajar penales. Antes nos sacaron que no nos podíamos adelantar nada, ahora te sacan esto. La verdad que me parece malísimo", expresó Pablo Carrizo, arquero de Colón Junior, el flamante campeón del fútbol sanjuanino.

Otro que salió al cruce de la sorprendente medida fue Sebastián Domínguez, arquero de Atenas. El portero pocitano calificó a la norma como "excesiva" e "injusta", ya que los que patean sí pueden implementar las herramientas anuladas por la FIFA. "El pateador ya de por sí tiene muchas chances de hacer el gol y el arquero tiene menos posibilidad de contener la pelota. El jugador te puede saltar y bailar antes de llegar pelota y está bien. En cambio nosotros no podemos acercarnos a la pelota, tocarla; ni siquiera podemos tocar los palos y expresarnos, sin faltar el respeto. No lo veo bien", apuntó.

dibu 3.jpg Martínez recibió una tarjeta amarilla tras el cruce con Randal Kolo Muani en los penales contra Francia, en la final del Mundial. En ese momento, el arquero argentino le soltó un desafiante “Te estuve viendo”.

Para Darío Zamora de la Villa Obrera, quien reconoce en varias oportunidades ha actuado al igual que el portero del Aston Villa, esto apunta directamente contra la pasión: "Estoy en desacuerdo. Yo toco los palos o los señalo y no creo que sea el único que lo haga para poner nervioso al pateador, con el fin de que se equivoque. Se está perdiendo el folclore, porque esto es lo lindo que tiene el fútbol o lo tenía. Sacan esta ley `anti Dibu` y antes implementaron el VAR, vaya a saber qué van a hacer después. Por supuesto que hay que acatar las decisiones, pero me parece que son erróneas.

"Cada cual tendrá su punto de vista, pero es parte del folclore hablar un poco, señalar un palo, intentar intimidar por así decirlo, pero siempre con mucho respeto", agregó Federico Molina, de San Martín.

Martín Sambor, de Trinidad, coincidió en parte con sus colegas, tiró algunos ejemplos y expresó que lo de la FIFA "agiganta más" la figura del marplatense. "Es parte del folclore tratar de distraer o poner nervioso al pateador, siempre y cuando no sea injusto o se genere violencia. Creo que es parte de las cosas que tenemos los jugadores dentro de la cancha para intentar sacar ventaja. En particular me cuesta hacerlo, trato de ser más discreto. Está a pleno el ejemplo del Dibu, pero hay muchos más ejemplos que no salieron bien y después hay que bancar la vuelta. Me tocó contra Pablo Carrizo de Colón, en semifinales, quien fue bastante tranquilo e igual mis pateadores fallaron. El Pato Abbondanzieri, por ejemplo, atajaba penales como loco y siempre fue discreto", señaló.