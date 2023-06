Lo que se viene en River: las posibles altas y bajas para el segundo semestre

Otro nombre que sonó con fuerza en las últimas horas fue el del atacante Luciano Vietto. El ex-Racing se consagró como el goleador del Al-Hilal de Ramón Díaz y hasta se quedó con el Balón de Bronce del Mundial de Clubes 2022 tras hacer un buen papel. Sus actuaciones provocaron que Emiliano Díaz, hijo y ayudante de campo del riojano, lo recomendara para vestir la banda roja: "Le sobra para ser el 9 de River. Me preguntaron sobre él porque quedaba libre y dije: ´¿Por qué no lo vas a llevar?´. No lo hablé con Martín (Demichelis), lo hablé con otra persona".

No obstante, hay dos cuestiones que complicarían su llegada. La primera es que el delantero tiene decidido continuar su carrera en el exterior luego de haber quedado libre del club árabe. Y, en segundo lugar, desde las oficinas del Antonio Vespucio Liberti tienen decidido no comprar un delantero sin vender otro antes, por lo que el arribo de Vietto no parece muy cercano.

Volviendo al sector defensivo, uno de los futbolistas que abrió de par en par los ojos de los dirigentes fue Sebastián Boselli. El uruguayo la rompió con su selección en el Mundial Sub-20, lo que provocó que el mánager Enzo Francescoli contactara al padre y representante del juvenil para expresarle el interés del Millonario. Días atrás, hubo una reunión entre Defensor Sporting, dueño del pase, y Pablo Boselli para acordar los números de una futura venta, ya que el zaguero también es seguido de cerca por clubes como Flamengo.

Sin embargo, la negociación con River entró en stand by y por ahora no hubo grandes avances, aunque todavía sigue latente. Hay que recordar que el oriundo de Montevideo firmó la renovación de su contrato antes del Sudamericano Sub-20 de Ecuador y posee una cláusula de salida de 6 millones de dólares.

Por último, el regreso de Manuel Lanzini es uno de los temas que desvela a los hinchas millonarios. Desde que anunció que no continuaría en el West Ham inglés, los fanáticos comenzaron a pedirle por redes sociales que volviera al club de sus amores. Sin embargo, la realidad marca que el mediocampista que salió campeón del Torneo Final 2014 resolvió tomarse un tiempo para resolver su futuro y evaluará las distintas ofertas que le lleguen. Tampoco definió si quiere estar en la Argentina.

Las posibles bajas de River para el mercado de pases

Así como River podría cerrar la llegada de varias incorporaciones de jerarquía, también podría perder jugadores en casi todas las líneas. Y algunos de ellos son trascendentales en el esquema utilizado por Martín Demichelis.

En primer término, aparece la situación de Nicolás De la Cruz. Hay una cuestión que está clara: la dirigencia millonaria no lo venderá a un equipo que sea competidor en la Copa Libertadores. Por ende, la posibilidad de una partida hacia el Flamengo de Brasil, equipo que le sigue el rastro hace tiempo. A pesar de que con la clasificación a octavos parecería caída la posibilidad de una venta al Mengao, varios cuadros del exterior irán en busca de un mediocampista irremplazable por sus características y podría marcharse en este mercado.

Lucas Beltrán se perfila como uno de los candidatos a armar las valijas. El goleador del ciclo Demichelis con 13 anotaciones ya recibió una oferta del Friburgo alemán de 10 millones de euros. Sin embargo, la Banda la rechazó por ser insuficiente para sus pretensiones económicas. El Vikingo, que también está en el radar de gigantes europeos como el Milan y Atlético Madrid, solo se marchará a otro club por un monto cercano a la cláusula de rescisión (25 millones).

Por su parte, el futuro de Robert Rojas fue puesto en duda por su propio representante. Diego Serrati expresó públicamente que creen que "ya cumplió un ciclo en River Plate" y que estaban "buscando que dé otro salto en su carrera, algo que convenga a todas las partes". Pese a que horas después aclaró que nunca dijo que el paraguayo se quería marchar, Independiente y Cruzeiro anduvieron preguntando condiciones por el zaguero. Desde la dirigencia decidieron que el Sicario no se irá del club por un monto menor a 4 millones de dólares.

Finalmente, José Paradela figura en la lista de interesados de algunas instituciones. Según medios italianos, Salernitana de Italia tiene la intención de conseguir un préstamo con opción de compra y desde el entorno del jugador confirman que el interés es serio. Además, Racing está tras los pasos del exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que el volante, que fue perdiendo terreno en la consideración del DT, podría ser una baja de cara al próximo mercado de pases, que será movido para el Mundo River.