Lo echaron de Desamparados, se negó a dirigir otros equipos sanjuaninos y sacó campeón a su hermano

Después de su salida del equipo Víbora, al ex arquero lo tentaron de otros equipos, pero se negó. "Me hablaron un par de equipos de la Liga Sanjuanina, pero no tenía ganas de estar en el día a día. En la Liga de Profesionales es 3 veces a la semana (2 entrenamientos y el partido del fin de semana), un poco mas tranqui pero con la responsabilidad de hacer un trabajo serio y darle herramientas tácticas a los chicos para que en cada partido puedan hacerlo lo mejor que puedan".