Lionel Scaloni sumó un "refuerzo" de última hora para la gira de la selección por EEUU

Lionel Scaloni decidió convocar a otro futbolista de cara a los amistosos que la selección argentina disputará ante El Salvador y Costa Rica a fines de marzo en Estados Unidos. Se trata de un campeón del mundo: Lisandro Martínez , quien se recupera de una lesión de rodilla y todavía no sumó minutos con el Manchester United, fue llamado por el cuerpo técnico albiceleste, que de esa forma reforzará la zaga central tras la baja de Marcos Senesi (vale recordar que también fue citado Nicolás Valentini).

Tiempos complicados La dura reflexión de Nicolás Otamendi sobre el país: "Se me hace cada vez más difícil volver a la Argentina"

El ex Newell’s y Defensa y Justicia había retomado la actividad a mediados de enero, luego de un parate de casi cuatro meses por causa de una segunda operación de quinto metatarsiano del pie derecho. Esa fractura le imposibilitó ser elegible para Scaloni a lo largo de casi todo 2023, año en que apenas pudo disputar 45 minutos del primer amistoso ante Panamá (victoria 2-0 en el Monumental). Luego se perdió la gira por Asia (triunfos ante Australia e Indonesia) y faltó a los primeros seis cotejos por Eliminatorias Sudamericanas (alegrías ante Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil, más derrota ante Uruguay en la Bombonera).

La Albiceleste se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Philadelphia y el martes 26 del mismo mes frente a Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

image.png El nuevo convocado de Lionel Scaloni

Si bien vienen formando parte habitualmente de las convocatorias de Scaloni, otros nombres que sobresalen son los del arquero Walter Benítez (PSV de Países Bajos), el defensor Nehuén Pérez, los mediocampistas Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Nicolás González, además de la reaparición de Alejandro Garnacho tras dejarlo afuera de los partidos ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias. Hay que tener en cuenta que tras estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de dar el primer paso en la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

De esta manera, los grandes ausentes son los campeones del mundo Marcos Acuña, Guido Rodrígez (lesionados), Gerónimo Rulli (sin continuidad en Ajax de Países Bajos) y Gonzalo Montiel (retomando la actividad tras una lesión). Además, se especula con que algunos jóvenes como Thiago Almada, Bruno Amione, Nicolás Paz y Matías Soulé no fueron considerados ya que a mitad de año actuarían en el Sub 23 que viajará a París para disputar los Juegos Olímpicos.

Es importante recordar que la Albiceleste es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo.

El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

LA LISTA COMPLETA

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Lisandro Martínez (Manchester United - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Nicolás Valentini (Boca Juniors - Argentina), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España) y Valentín Barco (Brighton - Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia) y Nicolás González (Fiorentina - Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United - Inglaterra), Ángel Di María (Benfica - Portugal), Lionel Messi (Inter Miami - Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City - Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter - Italia) y Paulo Dybala (Roma - Italia).