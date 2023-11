Lionel Scaloni confirmó que "tocará el equipo" ante Brasil

El DT de la Albiceleste dijo que “el equipo lo tiene definido”. Y, en ese sentido, agregó: “Di María tiene posibilidades de jugar como el resto sus compañeros. La idea es tocar el equipo, pero no tanto”.

Sobre la probable formación, se especula dos cambios: los ingresos de Ángel Di María y Lautaro Martínez por Nicolás González y Julián Álvarez.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni

“El equipo lo tengo decidido, pero no se lo dije a ellos. Di María tiene posibilidades de jugar como el resto de los compañeros. La idea es tocar el equipo, pero no tanto”.

“Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Hay que estar preparado para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder. Incluso perdiendo las formas son importantes. El equipo ante Uruguay nunca dejo de jugar su partido. El equipo compitió y eso me deja tranquilo. Brasil será difícil y duro”.

“Siempre el comienzo del Mundial es el más difícil. Después uno se va relajando. El arranque está lleno de dudas, recuerdo eso, que sabíamos muy bien a lo que íbamos a enfrentarnos. Es una sensación difícil de explicar”.

“Si hay cambios, no será por rendimiento. Me demostraron un rendimiento muy parejo. Vamos a cambiar es para intentar dañar al rival. Es una decisión que haremos en base al rival”.

“Que no jueguen las figuras en Brasil, pero ellos tienen reemplazos. Son jóvenes, rápidos y que juegan en equipos importantes. Y, es Brasil, ya sabemos todos lo que significa”.

“Es un partido muy particular, el del jueves, pero difícilmente halla otro equipo que juegue de esa manera. El equipo no dejo de creer y eso me deja tranquilo”.

“Pienso en el presente y este partido tiene un condimento para que el jugador salga bien. No hace falta recordar viejos momentos. Creemos que hay que enfocarse en lo de ahora, que es lo importante”.

“Es relativo decir que viene golpeado. Desde el juego no es tan así. Con Colombia hizo un buen partido hasta el minuto 76, tiene un buen nivel”.

“Son selecciones grandes y vengan como vengan, tienen que salir a ganar el partido. Su entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar, es relativo. Es Brasil y ya sabemos lo que es”.

“No pensamos en lo que pasaría con el rival. Nosotros vamos a jugar el partido y en base al resultado, ya veremos”.

“Le dije a los jugadores que hay que pensar en lo siguiente”.

Así es la agenda de la Selección argentina vs. Brasil

18.00 -- Viaje hacia Brasil.

21.00 -- Arribo estimado a Río de Janeiro.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Brasil

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Angel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

AFA se aseguró que no habrá problemas con Anvisa

El plantel albiceleste se hospedará en Barra de Tijuca y los abogados de la AFA ya se aseguraron de que no habrá problemas con Anvisa (la Agencia Nacional Sanitaria del país vecino) para el ingreso de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, como sucedió en septiembre de 2021.

Rodrygo, el joven maravilla de Brasil, lanzó una provocadora frase antes del partido con Argentina

Rodrygo Goes, figura del Real Madrid y de la Selección de Brasil, palpitó el choque ante la Selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas y lanzó una frase provocativa en la previa: “Nos van a respetar”.

“Creo que ellos nos van a respetar de la misma forma en que nosotros los respetamos: tomando todos los cuidados posibles con todos sus jugadores peligrosos. Es difícil saber si van a presionar o esperar, todavía tenemos esa duda”, manifestó el atacante, que será titular en el partido del martes.

Sin los lesionados Neymar y Vinícius Júnior, Rodrygo será la principal carta de ataque del scratch, algo que estaba esperando desde hace tiempo: “Las responsabilidades iban a ir aumentando y yo sabía que, poco a poco, mi hora en la selección iba a llegar”, indicó en conferencia.

Rodrygo no le teme a Messi, pero pide cuidarse

Rodrygo, el joven maravilla del Real Madrid y de la Selección de Brasil, considera que su equipo deberá cuidarse mucho de Lionel Messi en el partido del próximo martes, en el Maracaná.

“Todavía puede ser muy peligroso. Vamos a tener mucho cuidado con él”, dijo sobre el actual ganador del Balón de Oro.

“Brasil-Argentina en el Maracaná es especial. Con poca edad y teniendo una gran experiencia, va a ser uno de los tres partidos más importantes de mi carrera”, indicó el jugador de 22 años.

Fuente: TN