Lionel Messi en modo D10S: a quién le dijo "qué mirás, bobo", en medio de una entrevista

Qatar 2022 ¡Si no se sufre, no se vale! Argentina semifinalista del Mundial

Con aquel cruce superado, el rosarino realizó un breve análisis de lo sucedido en el encuentro, pero no pudo evitar traer a colación al estratega europeo, quien tuvo fuertes palabaras para con Leo en la previa de los cuartos. "Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", soltó el diez.

Luego, fue el turno de Antonio Mateu Lahoz, árbitro del partido al que la Pulga conoce y mucho: "No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podes poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial".

Ya con todo dicho, Leo puntualizó en la actuación argentina y no dudó al asegurar que "mereciamos pasar por lo que se vio en el partido", aunque en su consideración el seleccionado no hizo "un gran partido, pero lo jugamos como lo teníamos que jugar".

“Cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido que perdimos, nosotros sabíamos que este equipo iba a dejar todo y cuando tiene que jugar, juega y cuando no, saca el partido adelante de otra manera como se hizo hoy", continuó manifestando, para posteriormente concluir con lo que se viene: "Estamos muy feliz por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar".