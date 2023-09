Lionel Messi, lesionado: el cauto panorama que pintó Martino

El Tata reveló que los dos "no estaban listos para el partido con Atlanta" y que la idea era que no completaran el encuentro, aunque lógicamente no estaba en los planes que salgan en el primer tiempo. "Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien. Entendimos que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé con los dos, las molestias refieren... No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día", afirmó.