Lionel Messi, ¿jugador de pádel?: del 'smash' furioso al alocado festejo con Luis Suárez

El ocho veces ganador del Balón de Oro no solamente se rio a más no poder sino que también mostró un detalle peculiar: su mano hábil para manejar la raqueta es la derecha, a contraparte de su pie zurdo predilecto. El video en sí es un trailer del partido completo, aunque en el final del mismo uno puede intuir que la victoria fue para Messi y Suárez, que finalizaron fundidos en un abrazo.

Messi pocos días atrás había confesado su afinidad para por el pádel, deporte que adoptó desde su arribo a Estados Unidos en 2023 al unirse a Inter Miami. "Me gusta mucho todo el deporte: tenis, paddle, básquet. Ahora que estoy en Estados Unidos, estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, donde por ahí antes no le daba tanta importancia y entendiéndolo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más, pero en general me gusta ver todo tipo de deporte", explicó en diálogo con ESPN.

EL VIDEO DE LIONEL MESSI JUGANDO AL PÁDEL