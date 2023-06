Lionel Messi, por fin de vacaciones: qué exótico destino eligió

Lionel Messi cerró el fin de semana su participación en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme en Argentina y viajó junto a su familia hacia las Bahamas para comenzar sus vacaciones. Si bien hacía días que el ex PSG se encontraba disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe, ahora optó por un destino paradisiaco en donde protagonizó un encuentro inesperado.

Lejos de las cámaras de televisión, el futbolista que el sábado cumplió 36 años tuvo que posar para una foto a pedido de Kristian Shevchenko, hijo de Andriy, ex futbolista de Milan y Chelsea. El ucraniano de 16 años no dilapidó la oportunidad de retratar el momento en el que se encontró con uno de sus ídolos y lo publicó en redes sociales: “El placer de conocer a The Goat (el mejor de todos los tiempos)”.