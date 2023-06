El multimillonario regalo que le haría el Inter Miami a Leo Messi

Según Leonardo Paradizo, periodista de TN, el propio Messi hizo un fuerte pedido a las autoridades del club para contar con su colega y, aunque la semana pasada Suárez negó esa posibilidad, las charlas habrían avanzado muy rápidamente estos últimos días, lo que hace crecer la posibilidad de que el pase finalmente se realice.

El único problema es que Suárez tiene contrato vigente hasta el año que viene (2024) con Gremio de Porto Alegre y su cláusula de rescisión es de 70 millones de dólares, suma que deberá pagar el Inter Miami si quiere cumplir la exigencia de Lionel Messi.

La estrategia del club norteamericano para concretar el arribo del delantero uruguayo de 36 años sería muy parecida a la que se realizó con Leo: Suárez ocuparía el lugar de jugador franquicia. De esa forma, el Inter Miami podría excederse del límite salarial sin romper ninguna ley (ni pagar las consecuencias fiscales que esto implica).

En este panorama los fanáticos están haciendo arder las redes sociales, muy ilusionados con la posibilidad de ver nuevamente a la dupla Messi-Suárez en una cancha.

Por el momento, el jugador uruguayo no quiso hacer ninguna declaración oficial al respecto, tal vez porque todo lo relacionado con su pase (y el alto costo económico que esto implica) lo manejan sus representantes personales con las autoridades del Inter Miami.

Video compilado de todas las grandes jugadas realizadas por Leo Messi junto a su amigo Luis Suárez:

The Messi - Suarez Friendship | All 86 Assists To Each Other