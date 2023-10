Lionel Messi estalló contra un periodista español: "Mentís, una vez más"

La vuelta de Lionel Messi a París después de su paso por el PSG culminó con el Balón de Oro bajo el brazo del campeón del mundo. El astro cerró la velada en el Teatro del Châtelet con un emotivo discurso, que incluyó una mención al cumpleaños de Diego Maradona . En ese mismo sitio se encontraba el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien pasó un incómodo momento en la previa a raíz de su decisión de no retener a la Pulga en agosto del 2021.

En una storie de redes sociales, el capitán de la selección argentina rompió con su habitual protocolo y decidió desmentir él personalmente esa información: “Mentís... Una vez más...”, escribió el futbolista de 36 años en su cuenta personal de Instagram y acompañó el posteo con la captura de la publicación.

image.png

El revuelo causado por la declaración del máximo goleador histórico del Barcelona generó la desmentida inmediata del propio Romero frente a la información brindada minutos antes: “Mil disculpas a todos, y mil más”. Su descargo en Twitter continuó en la misma línea. A menos de 15 minutos de lo escrito por Messi, señaló: “Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.