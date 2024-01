Lionel Messi e Inter Miami ya están en Arabia Saudita

El Inter Miami continúa con su puesta a punto de cara a la nueva temporada. Es por ello que con Lionel Messi y sus ex compañeros del Barcelona a la cabeza, volaron directo hacia Arabia Saudita para dar inicio a un extenso itinerario y disputar una serie de partidos amistosos contra equipos asiáticos, entre los que se destaca un "The Last Dance" entre Leo y Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr.