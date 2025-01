Lichi Tejada, en casa y pegado a su público sanjuanino: "Que los chicos sigan sus sueños"

"Uno con tal de cumplir sus sueños es capaz de dejar cualquier cosa, mi familia me apoya y siempre está conmigo", comentó Lisandro Tejada en el entrenamiento vespertino de este miércoles.

El arquero sanjuanino entrenó junto a Jeremías Martinet, Franco Jaroszewicz, y Dylan Martínez, y quien dirigía el entrenamiento de los porteros fue nada más y nada menos que el histórico Javier Sodero.

"Dejé a mi familia cuando era niño, con 10 años viajé a Buenos Aires y eso me costó, era muy difícil. Ellos me apoyaron y estuvieron siempre. Ahora que dejo de estar en la pensión me doy cuenta de que estuve en el mejor lugar del mundo".

Por último, Tejada dijo que los chicos tiene "perseguir sus sueños" y que si necesitan de algún consejo, él va a estar para escucharlos o para brindarles un mensaje: "Que se esfuercen, que entrenen mucho y que siempre cuenten con el apoyo de su familia".