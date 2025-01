"Lichi", el sanjuanino que se le animará a los 7.700 kilómetros de un Dakar que promete ser el más extremo en tierras árabes

sdfasf.jpg El clan Sisterna.

Su salto a la competición se dio de forma inesperada, como él mismo relató: “Mirá, fue impensado. No tenía nada planeado, pero esto también es parte del esfuerzo y la cultura de rally que tenemos en mi familia. El manager del equipo me preguntó: ‘¿Podés correr el Dakar?’. Obvio, le dije, ¿quién no quiere correr el Dakar? Así que ni la pensé”.

La noticia lo sorprendió en plena competencia del SARR Series. Fue su hermano Lino quien le informó que había sido contactado por el equipo BBR Motorsport: “Estaba corriendo y me paró en un control de paso. Me dijo: ‘Mirá, vas a correr el Dakar’. No lo podía creer. Ahí le contaron a mi familia y después lo oficializamos”.

Ahora, ya instalado en Arabia, el joven sanjuanino se enfrenta a un desafío vertiginoso: “Va a ser todo muy rápido. Tengo poco tiempo para conocer al piloto, aunque ya conozco al equipo y al auto, lo que es un alivio. Igual, Pau y yo vamos a estar 15 días prácticamente como familia, así que toca construir una buena relación rápidamente”.

El idioma no será un obstáculo, lo que representa una ventaja: “Lo bueno es que hablamos español. En mi última carrera navegué a un brasileño y era más complicado por las palabras. Ahora eso no será un problema”. A pesar de su experiencia, Lichi no deja de reconocer la magnitud del desafío. “Desde chico vi a mi papá y mis hermanos competir, pero nunca pensé que me llegaría el turno de esta manera. No siento presión, porque esto es algo que hacemos profesionalmente, pero sí una gran responsabilidad por representar a mi familia y a San Juan”.

dfssf.jpg Lichi y Pau, listos para largar el Dakar.

El Dakar 2025 será la sexta edición en Arabia Saudita y una de las más extremas. Con 7.700 kilómetros por recorrer entre el 3 y el 17 de enero, promete ser una prueba de resistencia única. Lichi ya estuvo estudiando el terreno: “Se ve durísimo, muchas dunas y arena. Seguro que cuando termine no voy a querer ver ni la playa”, bromeó.

La oportunidad para formar parte del equipo Red Bull Junior surgió tras su destacada participación en el Desafío Ruta 40, donde navegó al chubutense Nazareno López con un Taurus del BBR Motorsport. Este logro marcó un punto de inflexión en su carrera y consolidó su posición como un navegante destacado en el circuito sudamericano.

Más allá del Dakar, el más chico de los Sisterna se dedica de lleno al rally. Tiene un equipo que brinda servicios para competiciones nacionales e internacionales y continúa compitiendo en campeonatos como el Canav y el SARR. Sin embargo, esta experiencia en Arabia Saudita será, sin duda, la más importante de su vida: “Es un sueño que se dio antes de lo esperado, pero que estoy listo para afrontar con todo. Mi familia, que siempre ha estado detrás mío, también siente esta victoria como propia. Ahora toca dejar el apellido en lo más alto del Dakar”.

La videonota: