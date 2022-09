Leonela Yúdica vuelve al ring: cuándo y contra quién

Antes de partir hacia Capital, la campeona comentó: “Estoy con muchas ganas de poder combatir y demostrar todo lo que he estado trabajando en este tiempo, tanto en lo físico como técnico y a la vez me servirá para saber dónde estoy parada, ya que ésta, es un pelea preparatoria para lo que será la próxima defensa del título que sería a fines del mes que viene y por ello es que me sirve como parámetro para saber cómo me encuentro. La pelea será a ocho rounds y me es útil, pues cuando son por el título, son a diez y me dará una pauta de lo que debo mejorar. Me enfrento a una rival que peleó hace poco tiempo, viene de una pelea por un título, lo que quiere decir que está en actividad y eso es muy bueno.

Creo que va a ser una pelea linda, intensa, con una rival que tiene más alcance porque es más alta. Está en otra categoría (Super mosca) ya que al ser una pelea fuera de título, tiene que ser en una categoría superior.

El combate de Leonela será el semifondo, ya que en el de fondo, pelearán por el título sudamericano Gallo, la campeona Florencia Juárez y Paola Benavidez, en un festival boxístico que también contará con enfrentamientos amateurs.

El récord de la sanjuanina, de 33 años, es de 17 triunfos y 3 empates, manteniéndose invicta. Su última pelea fue el 26 de noviembre pasado en el estadio Marcelo García, de Pocito, donde venció en fallo unánime a la mexicana Isabel Millán, reteniendo el título mundial Mosca de la FIB.

Lucía de los Ángeles Ruiz (32 años): 3 triunfos, 7 derrotas. Su última presentación fue el 8 de julio, en Río IV, buscando el campeonato sudamericano Super mosca ante Carla Merino, cayendo en fallo unánime en diez rounds.

Fuente: Sí San Juan