Leandro Espejo quedó libre de Talleres y los hinchas explotaron: "Me parece inaceptable la decisión"

Qué pasó, esa es la gran incógnita. Talleres dejó libre al sanjuanino Leandro Espejo y los hinchas expresaron su malestar en las redes sociales, Es que el chimbero venía mostrando un buen rendimiento en Reserva y también en Primera cuando le tocó estar. Incluso, le marcó un gol a Aldosivi, pero no alcanzó. La Comisión Directiva de la T decidió no ejecutar la opción de compra de 300 mil U$D por el 80% del pase . ¿Y ahora? si no surge nada tendrá que regresar a Peñarol, pero hay algunos clubes interesados.

Los hinchas en las redes sociales saltaron a respaldarlo al no saber qué pasó con Espejo: "Algo pasó. Sino no se entiende porque no lo compraron", dice uno de los comentarios ante el posteo que anuncia que no seguirá. "No me jodas!! Este pibe era bueno en serio... Me cae como una piedra esta noticia", "Tremenda sorpresa, con los préstamos de Ludieña y Tolosa, pensé que apostaban a él, tremendo jugador...evidentemente no estamos en el día a día, no creo que a Fassi se le escape uno tan fácil". "Gravisimo error...", son algunos de los mensajes que coparon las páginas partidarias del equipo cordobés.

El jugador sanjuanino había entrado para el remanente en el amistoso ante Atenas de Río Cuarto, pero frente a Racing ya no fue tenido en cuenta. La llamada de este lunes fue para comunicarle que no se haría uso de la opción

ALGUNOS DE LOS MENSAJES QUE RESPALDARON A LA 'JOYA' ESPEJO

