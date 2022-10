La única sanjuanina en el skate cross, el deporte que quiere hacer punta en la provincia

Sol contó a este medio que sus inicios con los rollers arrancó de muy chica, con visitas al Parque de Mayo. El año pasado, en compañía de un grupo de amigos, decidió ponerle adrenalina a la actividad con prácticas en el skatepark de Capital. Amante de los desafíos, ahora se animará a otro circuito: el Bicricross de Rawson, donde se desarrollará plenamente la competencia de skate cross. Será su primera competencia profesional, otro reto para esta joven aventurera.

"En skate cross es mi primera vez; todos los que vamos a competir en la Selección Argentina tendrán su primera vez. Es una disciplina nueva en el país, recién se está desarrollando. Pero no es muy diferente a lo que venimos haciendo. Es carrera, salto y bastante equilibrio. Yo venía haciendo lo mismo pero en modalidad agresiva. Además, cambia la pista, donde hay saltos y bastantes subidas", comentó Sol.

La deportista sanjuanina señaló que apenas se enteró que los World Skate Games se iban a desarrollar en San Juan, no dudó en inscribirse para competir en skate cross. "Era una oportunidad increíble y no la podía dejar pasar. Nunca imaginé participar de esta competencia, porque vienen deportistas que están con la disciplina desde niños y yo recién estoy empezando. Si bien patinaba en rollers, era en la calle. Pero nunca estuve en un evento tan grande como el de ahora. Mi familia no entiende nada. Al principio ellos me decían que perdía el tiempo con los patines y ahora estoy en un Mundial. Es increíble".

En esta disciplina no hay obstáculos para evadir, pero sí subidas, bajadas y curvas; hay que saberlas manejar y tratar de no caerse

Sol competirá en la categoría individual y grupal con Natalí Rolón, del 10 al 13 de noviembre en la pista del Bicicross de Rawson. En competencia, tendrá fuertes rivales a vencer como México, Chile y Francia, donde se originó todo este movimiento urbano. "Va a ser una competencia bastante dura. Van a venir los mejores de todo el mundo a participar. Estoy entrenando de mañana y tarde para llegar de la mejor manera. Voy a debutar en unos World Skate Games, es raro. Esperemos que el resultado sea bueno. Pero ya participar es todo un honor para mí"

Historia del skate cross

Nació a finales de los 90´ en Francia, con algunos eventos paralelos durante las pruebas de roller freestyle, utilizando las rampas de los skateparks de competición. La palabra "cross" representa bien esta disciplina, ya que es una mezcla entre diferentes disciplinas especialmente roller freestyle, speed skating e inline downhill.

¿Qué es el skate cross?

El skate cross es una carrera entre 4 patinadores en una pista con varios obstáculos (tipo rampas de skateparks, fun-box, pirámides, olas, etc.) de diferentes alturas, y con varios vueltas. Los 2 mejores patinadores que cruzan la línea de meta en cada carrera se clasifican para la siguiente ronda hasta la final, donde los 4 mejores patinadores competirán entre sí. Las pruebas contrarreloj individuales se organizan generalmente para clasificar a los patinadores y ubicarlos en el diferentes grupos raciales. La pista cambia para cada carrera y puede ser en una superficie plana o en una pendiente, de alrededor de 300m400m de longitud.