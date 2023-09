La 'Tana' sanjuanina se quedó con el Iron Santiago

Viajó sola a Santiago del Estero, pues los acompañantes que iban, se bajaron antes. Llegó a la una de la mañana del viernes, 24 horas antes de la carrera. Ese día recorrió los lugares donde competiría al día siguiente. Hacía mucho calor y pensó que la hidratación sería fundamental para disputar el triatlón.

El sábado, la Tanita, una de las integrantes del grupo Mujeres fuertes, volvió a demostrar por qué está ahí: corrió y ganó, demostrándose a ella misma todo lo que puede lograr, más allá de un resultado circunstancial. Fueron más de once horas de esfuerzo, siendo la única mujer que empleó menos de doce horas para completar el tremendo esfuerzo.

“Hizo mucho calor, cuando se despejó, el sol estaba terrible, era un Zonda multiplicado por 25, así que imaginate, correr los 42 km, con ese sol, fue tremendo. No era una carrera para buscar tiempo sino para mantenerse y hacer la hidratación muy bien, algo que, por suerte, lo pude hacer bien, porque lo había previsto el día anterior, viendo el pronóstico del clima. Lo hice muy bien en la bicicleta, con la idea de bajarme y seguir haciéndolo al correr. Vi muchos abandonos, mucha gente caminando; terminé agotadísima y de ahí me fui al hotel.

Estoy contenta, esto lo hago con mucho sacrificio; son muchas cosas, no vengo por el primer puesto, que, si se da, genial, pero esto va mucho más allá, es una cuestión de superaciones personales” cierra muy emocionada Claudia Riveros, ejemplo de perseverancia, voluntad y cualidades como deportista que, la ubican siempre en los primeros lugares de la competencia donde participa.

Clasificación general damas Iron Santiago

1ª Claudia Riveros 11h14m31s

2ª María González 12h18m21s

3ª Cecilia Signorio 14h21m09s

4ª Claudia Bastian 14h44m34s

5ª Silvia Güemes 14h59m04s

Diagramar el día es el trabajo rutinario de la deportista Claudia Riveros (37). Es que más allá de su pasión con el triatlón, es mamá por dos y 'labura' por las mañanas en un local. Trata de ordenar los tiempos y salir a entrenar cuando Bauti y León están en el colegio. Apasionada por el Ironman y una preparación intensa para llegar siendo amateur. Cómo es ser mamá y deportista del triatlón cuando se calza el tritraje.

image.png

Todos la conocen como 'La Tana' y comenzó a insertarse en el mundo del Triatlón en el 2016. No le costó nada adaptarse, que un año después ya estaba corriendo un Ironman completo en Sudáfrica. "Desde que empecé, siempre quise correr un Ironman", relató la deportista en Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Si bien viene del mundo del hockey sobre césped, lo que encontró en el triatlón la terminó flechando: "Una vez leí en una revista una nota a una atleta y me acuerdo que me pegó tanto que dije 'esto me gusta', porque era parecido a mi en cuanto a su vida, el entrenamiento y me llegó. A los dos días busqué donde se entrenaba esta disciplina y me empecé a meter".

Me compré la bici y en 2017 ya estaba corriendo mi primer medio Ironman (nado 900mtrs, pedaleo 90km y se corre 21km) Me compré la bici y en 2017 ya estaba corriendo mi primer medio Ironman (nado 900mtrs, pedaleo 90km y se corre 21km)

Detrás de la 'Tana' hay una vida muy completa y dedicada. Es que es mamá de Bautista (11) y de León (3). Por la mañana las actividades son sus hijos y el local que atiende, y por la siesta -cuando el pequeño está en el jardín- ella se pone la pilcha de tria y se va a entrenar.

image.png

"Esto es un deporte de mucha cabeza, porque son muchas horas, muchos días y dedicación. Nosotros somos amateurs, no nos pagan por hacerlo. Tenemos casa, nuestros hijos, trabajo y todo es de mucho sacrificio", aseguró Claudia en los micrófonos de Entretiempo.

image.png

Este deporte es competir contra uno mismo, de mucho sacrificio pero tiene su gustito al final Este deporte es competir contra uno mismo, de mucho sacrificio pero tiene su gustito al final