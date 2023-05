Claudia Riveros, triatleta y súper mamá

Si bien viene del mundo del hockey sobre césped, lo que encontró en el triatlón la terminó flechando: "Una vez leí en una revista una nota a una atleta y me acuerdo que me pegó tanto que dije 'esto me gusta', porque era parecido a mi en cuanto a su vida, el entrenamiento y me llegó. A los dos días busqué donde se entrenaba esta disciplina y me empecé a meter".

Me compré la bici y en 2017 ya estaba corriendo mi primer medio Ironman (nado 900mtrs, pedaleo 90km y se corre 21km) Me compré la bici y en 2017 ya estaba corriendo mi primer medio Ironman (nado 900mtrs, pedaleo 90km y se corre 21km)

Detrás de la 'Tana' hay una vida muy completa y dedicada. Es que es mamá de Bautista (11) y de León (3). Por la mañana las actividades son sus hijos y el local que atiende, y por la siesta -cuando el pequeño está en el jardín- ella se pone la pilcha de tria y se va a entrenar.

Sin título.jpg

"Esto es un deporte de mucha cabeza, porque son muchas horas, muchos días y dedicación. Nosotros somos amateurs, no nos pagan por hacerlo. Tenemos casa, nuestros hijos, trabajo y todo es de mucho sacrificio", aseguró Claudia en los micrófonos de Entretiempo.

Sin título.jpg

Este deporte es competir contra uno mismo, de mucho sacrificio pero tiene su gustito al final Este deporte es competir contra uno mismo, de mucho sacrificio pero tiene su gustito al final